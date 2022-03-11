Зеленський виступив перед польським Сеймом з історичною промовою: про що говорив

Зеленський / instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський виступив перед польським Сеймом з історичною промовою.

Український лідер підкреслив, що в складний час дуже важливо мати того, хто підставить плече.

Текст виступу українського президента перед польським Сеймом оприлюднив у мережі Андрій Сибіха. Він зазначив, що це ще один історичний виступ Володимира Зеленського.

Основні тези виступу Зеленського перед Сеймом Польщі

Український президент зазначив, що коли він очолив державу в 2019 році, то відчувалося, що Україні потрібно пройти з Польщею довгий шлях, тому що "було прохолодно у відносинах і настроях один до одного".

"Але я знав, що від природи ми рідні. Українці, поляки. Я пам'ятаю мої перші зустрічі з Анджеєм (Дудою – ред.) від зустрічі до зустрічі все змінювалося. Прохолода зникала. Ми розуміли один одного", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що знайшов спільну мову з президентом Польщі.

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Політиків об'єднали спільні цінності, в тому числі те, що люди повинні жити в світі, де народи незалежні, де панує свобода, де сім'я має значення і де ніхто і ніколи не має права на загарбницьку війну.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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