У Туреччині розповіли про згоду Путіна на прямі переговори із Зеленським

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Президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, і Путін в принципі не проти. Путін також повідомив про цю ідею президенту Ердогану", - заявив він, повідомляє CNN.

Зазначається, що Чавушоглу сказав про це президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану після тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії та Туреччини.

За його словами, зустріч міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби і глави МЗС РФ Сергія Лаврова, була, принаймні, початком: "Ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, але зустріч на рівні міністрів — це важливий початок".

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Зустріч Кулеби і Лаврова

У четвер, 10 березня, в турецькій Анталії відбулися переговори Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Вона почалася об 11: 25 (10: 25 за київським часом). Ця зустріч була першою з початку війни, яку провели на рівні глав МЗС.

За словами Кулеби, переговори були складними - сторони поки не змогли досягти рішення про припинення вогню, але є певний прогрес у гуманітарному питанні.

Глава російського МЗС Сергій Лавров у свою чергу зробив ряд скандальних заяв за підсумками зустрічі.