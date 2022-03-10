Зеленський назвав "блефом" погрози Путіна ядерною зброєю

Президент переконаний, що ядерною зброєю загрожують, коли інші аргументи не працюють.
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Росія та її лідер Володимир Путін персонально не наважаться застосувати ядерну зброю.
"Думаю, що це блеф. Одна справа - бути вбивцею. Самогубство - то інша справа. Будь-яке застосування ядерної зброї стане кінцем для всіх, а не тільки для того, хто її застосує. Ця путінська загроза демонструє слабкість", - заявив Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Die Zeit.
Президент переконаний, що ядерною зброєю загрожують, коли інші аргументи не працюють. Він також висловив упевненість, що Росія віддає собі звіт в катастрофічних наслідках застосування ядерної зброї.
Зеленський також відповів, чи зможуть аматори воювати з професіоналами.
"Коли ти захищаєш не просто якусь територію, а країну в цілому, саму національну державність, Ти захищаєш її так, як вмієш. У нас немає такої кількості солдатів як в Росії. У нас немає стільки техніки і стільки ракет. Але у нас є те, чого у них немає. Це люди, які дійсно цінують свою свободу і готові за неї боротися. Тому ця війна стала народною війною проти загарбників. А коли війна народна, кожному знайдеться певна функція. Зокрема, в територіальній обороні", - повідомив глава держави.
Війна РФ проти України
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.