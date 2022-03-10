Зеленський назвав "блефом" погрози Путіна ядерною зброєю

Володимир Зеленський про загрозу застосування РФ хімічної зброї / Reuters

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Росія та її лідер Володимир Путін персонально не наважаться застосувати ядерну зброю.

"Думаю, що це блеф. Одна справа - бути вбивцею. Самогубство - то інша справа. Будь-яке застосування ядерної зброї стане кінцем для всіх, а не тільки для того, хто її застосує. Ця путінська загроза демонструє слабкість", - заявив Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню Die Zeit.

Президент переконаний, що ядерною зброєю загрожують, коли інші аргументи не працюють. Він також висловив упевненість, що Росія віддає собі звіт в катастрофічних наслідках застосування ядерної зброї.

Зеленський також відповів, чи зможуть аматори воювати з професіоналами.

"Коли ти захищаєш не просто якусь територію, а країну в цілому, саму національну державність, Ти захищаєш її так, як вмієш. У нас немає такої кількості солдатів як в Росії. У нас немає стільки техніки і стільки ракет. Але у нас є те, чого у них немає. Це люди, які дійсно цінують свою свободу і готові за неї боротися. Тому ця війна стала народною війною проти загарбників. А коли війна народна, кожному знайдеться певна функція. Зокрема, в територіальній обороні", - повідомив глава держави.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.