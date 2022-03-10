Удар по нафті, газу і суднах РФ: Зеленський вимагає від Заходу нових санкцій

Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне для Заходу ввести санкції проти російських енергоресурсів, закрити порти для російських суден і повністю відключити російські банки від системи SWIFT.

В інтерв'ю німецькій газеті Die Zeit, опублікованому в четвер, він заявив: "Якщо говорити про санкції, то перш за все нафта, нафтопродукти і газ. Порти світу повинні бути закриті для російських кораблів. Вантажні компанії повинні зупинити відправку і прийом вантажів з Росії і в Росію. Не повинно бути винятків для російських банків у відключенні від SWIFT".

"Якщо не зробити це зараз, то потім доведеться робити ще більше, щоб врятувати від російського вторгнення ще країни Балтії, Молдову, Грузію та інші країни-сусіди Росії. Також дуже важливо, щоб західні країни нарешті визначилися з тим, як створити гуманітарну безпольотну зону над Україною", - сказав він.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.