Зеленський висловився про терміни завершення війни: Ніхто не знає, як довго це триватиме

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може спрогнозувати терміни закінчення війни в Україні. Але, за його словами, влада і Збройні Сили України роблять все, щоби прискорити завершення бойових дій та звільнення окупованих українських територій.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні в п'ятницю, 13 травня.

"Насправді ніхто сьогодні не може передбачити, як довго триватиме ця війна. Але ми робимо все для того, щоб можна було звільнити нашу землю швидко. Саме в цьому наш пріоритет - кожен день працювати так, щоби війна була коротшою", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що терміни закінчення війни залежать не лише від наших людей, а й від партнерів України.

"Від європейських країн, від усього вільного світу. Я вдячний всім, хто працює на посилення санкцій проти Росії та на збільшення оборонної та фінансової підтримки для нас, для України. Саме це - єдиний рецепт захисту свободи в умовах вторгнення Росії. І для західних країн це не просто витрати. Це не про бухгалтерію. Це про майбутнє", - сказав український президент.

Як повідомляв Главред, радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що Росія вступила в третю фазу повномасштабної війни в Україні та готується до довгострокового бою.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на декількох напрямках армія РФ готується до нового наступу. Він передрік російським окупантам чергові невдачі.

Раніше Арестович пояснив, чому його прогнози про завершення війни не збуваються. За його словами, вся справа в "жахливому ідіотизмі" командування РФ.

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