"Стільки авіації РФ не втрачала у жодній війні": Зеленський повідомив про ювілейний збитий літак окупантів

Росія втратила вже 200 літаків на війні в Україні / Фото facebook.com/kpszsu

З початку повномасштабної війни в Україні армія країни-агресорки Росії зазнала суттєвих втрат як у військовій техніці, так і в живій силі.

Зокрема, загинули 27 тисяч солдатів. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні в п'ятницю, 13 травня.

Також глава держави повідомив про 200-й збитий російський військовий літак.

"Сьогодні можемо відзвітувати про 200-й збитий російський військовий літак. Стільки авіації Росія не втрачала в жодній війні за десятки років. А ще Росія втратила майже 27 тисяч солдатів, і багато з них – молоді строковики", - сказав Зеленський.

Він додав, що Росія втратила понад три тисячі танків, броньованих бойових машин, велику кількість звичайних військових машин, гелікоптерів, безпілотників і "всі свої перспективи як держави".

"І заради чого це все? Щоб у тимчасово окупованому Генічеську ще трохи постояв пам'ятник Леніну? Жодного іншого результату в Росії немає і не буде", — заявив президент України.

Нагадаємо, парад 9 травня в Москві пройшов без авіації. Спікер Кремля Димтро Пєсков пояснив це "поганою погодою", хоча насправді небо над Москвою було безхмарним. Цікаво, що в минулі роки Кремль витрачав мільярди на те, щоби розганяти хмари над російською столицею, щоб провести повітряну частину параду.

Як стверджують російські опозиціонери, від авіації на параді 2022 відмовилися через побоювання загрози ударів по військових літаках з переносних зенітно-ракетних комплексів з боку ЗСУ.

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Як писав Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ВСУ зазнають великих втрат, але їх набагато менше, ніж у військах Росії.

За його словами, втрати ворога колосальні. Російські військові підрозділи проводять класичну наступальну операцію, а українська армія захищається. Командування наших військ знає, що потрібно робити. Жодне із з'єднань або підрозділів ЗСУ не розгромлено.

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