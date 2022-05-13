"Ідіотизм командування РФ": Арестович пояснив, чому складно прогнозувати терміни завершення війни

Олексій Арестович не береться прогнозувати, скільки ще триватиме війна / Колаж УНІАН, Reuters

Країна-агресор Росія вичерпує сили, необхідні для наступу. Але спрогнозувати, скільки часу ще триватиме війна в Україні, складно. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Невідомо, скільки триватиме війна. Можу сказати напевно, що Росія проводить останній або передостанній наступ оперативного рівня в найближчі кілька місяців в цьому конфлікті. Він зараз закінчується. Здихають в районі Ізюма. І це все", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live.

За його словами, далі активні бойові дії змінить позиційна війна зі спробами росіян накопичити сили і знову піти в якийсь оперативний наступ.

"Але для цього необхідні кілька місяців точно. Хоча резерви у них є десь 15 батальйонно-тактичних груп", - сказав радник глави Офісу президента.

Також він пояснив, чому іноді помиляється в прогнозах. За словами Арестовича, він "бездоганний в прогнозах", але його змушує помилятися "жахливий ідіотизм російського політичного керівництва".

"Вони весь час робили дії, які мені і в голову не приходили, що так по-дурному можна робити", - сказав він.

"Вони можуть і їх (15 БТГ резерву, — ред.) кинути в бій. Але більшого ідіотизму не знайдеш в історії. Але після цього точно все. "Позиціонка". Вони не можуть наступати, тому що у них вже немає сил, ми не можемо наступати, тому що у нас ще немає сил", — резюмував радник керівника ОП.

Як повідомляв Главред, 11 травня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що перед Росією зараз стоїть вибір – мирний договір або військова поразка. Жодних інших варіантів у Кремля немає, тому в РФ зараз призначають командирів, які тверезо оцінюють ситуацію та доповідають про неї.

"Починається відчайдушна торгівля зі світовою спільнотою та Україною за мирний договір", — заявив Арестович.

Також радник глави ОП говорив, що Росія різко змінила планування ведення війни в Україні.

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