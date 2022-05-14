УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ вирішила перетворити війну в Україні на дуже довгу: у МВС розповіли про третю фазу вторгнення

14 травня 2022, 06:38

Першою фазою була спроба захопити Україну "за кілька днів", другою — оточити Сили оборони України на Сході. Тепер окупанти готуються до захисту рубежів.

війна в Україні, російська техніка
Росія вступила в третю фазу повномасштабної війни в Україні / Фото Генштабу ЗСУ

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що Росія вступила в третю фазу повномасштабної війни в Україні й готується до довгострокового бою.

Про це він сказав у ефірі Всеукраїнського телемарафону.

За словами Андрусіва, першою фазою була спроба захопити Україну "за кілька днів", другою — провести велике оточення Сил оборони України на Сході.

"Одне оточення планували дуже велике, хотіли відрізати аж від Павлограда, друге оточення планували так, щоби разом з Краматорськом і Слов'янськом, а тепер їм залишилося вкрай маленьке оточення — фактично Сєвєродонецька і Лисичанська, але і цього вони зробити не можуть", - зазначив радник глави МВС.

Він також зазначив, що окупанти починають готуватися до оборони рубежів.

"Зараз настала третя фаза - коли вони починають готуватися до оборони рубежів, на яких зупинилися. Це вказує на те, що вони вирішили перетворити війну на дуже довгу... Вони розраховують, що кризи, які викликає війна, посадять Захід за стіл переговорів з ними, і Захід спробує нас на щось обміняти", - сказав він.

Як повідомляв Главред, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на декількох напрямках армія РФ готується до нового наступу. Він передрік російським окупантам чергові невдачі.

Тим часом начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що в серпні може наступити переломний момент у війні з Росією. Крім того, до кінця року завершиться більшість битв.

Інші новини:

viber
війна в Україні новини України війна Росії та України Віктор Андрусів
Реклама
Популярне
Анормальна спека і смерчі: синоптики розповіли, яким буде червень в УкраїніАнормальна спека і смерчі: синоптики розповіли, яким буде червень в Україні Місячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робітМісячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робіт Повня в травні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бідПовня в травні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бід Маріупольця Бєднякова звинуватили у зраді: "Щоб не "зрадити своє місто" потрібно зрадити країну"Маріупольця Бєднякова звинуватили у зраді: "Щоб не "зрадити своє місто" потрібно зрадити країну" Прикмети на 14 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 14 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду
Підтримайте Главред

Останні новини

07:07

"Стільки авіації РФ не втрачала у жодній війні": Зеленський повідомив про ювілейний збитий літак окупантів

06:38

РФ вирішила перетворити війну в Україні на дуже довгу: у МВС розповіли про третю фазу вторгнення

06:29

Перепочинок для окупантів: як Захід намагається виторгувати паузу бункерному фюреруПогляд

05:40

Євробачення 2022: де дивитися онлайн фінал і виступ УкраїниВідео

05:15

ЗСУ у Херсоні або Новій Каховці стане ударом для РФ - ворогові там доведеться здаватися - експертВідео

Реклама
04:45

У Пентагоні можуть призупинити постачання озброєння Україні: в чому причина

04:10

В Україну йде різке похолодання і потужні зливиВідео

03:30

Куди Росія хочуть кинути резерви: військовий експерт назвав область

03:00

Путін підпише капітуляцію: астролог назвала терміни закінчення війниВідео

02:31

Гороскоп на тиждень 16-22 травня: Левам - підказки долі, Дівам - борги, Рибам - інтриги

02:02

Як позбутися від цвілі: 3 прості, але перевірені способи

01:32

Війна в Україні розвіяла головний міф про Росію, який тримав у страху навіть США - історик

00:51

Прикмети на 14 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:39

Брутальний Хливнюк прикрасив обкладинку американського глянцю

00:25

Зеленський повідав про складні переговори з Росією щодо Азовсталі

00:06

"Ти плачеш": Каменських презентувала кліп про війнуВідео

13 травня, п'ятниця
23:56

Яке сало абсолютно не підходить для засолювання: як його обрати

23:27

Дорофєєва інтригує новим дуетом в мережі

23:24

Намічається "зрадонька": Арестович розповів про плани Росії піти в новий наступ

23:03

"Вчіться у них": Лукашенко захопився тактикою ЗСУ проти військ ПутінаВідео

Реклама
22:39

"Перша за 77 днів фотографія": Брежнєва показала, як святкували день народження Меладзе в Італії

22:37

В'ятрович пояснив, чому Путіна напевно чекає жахливий кінецьВідео

22:37

Не перебільшуйте: Верещук висловилася щодо евакуації з АзовсталіВідео

22:35

Кривава повня 16 травня: астрологи розповіли, кому загрожує небезпекаВідео

22:02

Західні експерти пояснили, чому наступ окупантів на Донбасі видихається

21:54

Народження дитини: в "Дії" знову доступні послуги еМалятко

21:45

Окупанти до чогось готуються: з Севастополя вийшли всі підводні човни Чорноморського флотуВідео

21:25

"Ніхто зі спортсменів не винен": легендарний футболіст зрадив Україну і оскандалився заявоюВідео

21:23

У Пентагоні кажуть, як артилерія ЗСУ зриває просування окупантів на ДонбасіВідео

21:16

Позиція України незмінна: Кулеба обговорив з Боррелем ембарго на російську нафтуВідео

20:57

Сенсація на Євробаченні 2022: за день до фіналу ставки букмекерів на перемогу України зашкалюютьВідео

20:36

Стріляв у голову: встановлено особу рашиста, який хвалився дружині вбивствами

20:31

Благодійний матч "Флора" — "Динамо" розпочався емоційним виступом дівчини з Маріуполя

20:19

Переворот у РФ і повалення Путіна — інсайд української розвідкиВідео

20:10

Monobank відновлює роботу двох сервісів: подробиці

19:44

Путін тяжко хворий: у Британії розкрили страшний діагноз господаря КремляВідео

19:36

Не можуть заспокоїтися: хакери з Росії пригрозили зірвати перемогу України на ЄвробаченніВідео

19:36

Росія втратила шанс захопити УкраїнуПогляд

19:35

Росіяни пробили нове дно: допитують дітей у Маріуполі

19:23

Кулеба пояснив ситуацію, за якої Угорщина заблокує нафтове ембарго проти РФ

Реклама
19:23

Глава Пентагону вперше від початку війни поспілкувався з ШойгуВідео

19:08

Місячне затемнення 16 травня 2022 року: чого не можна робити, щоб уберегтися від біди

19:07

Анормальна спека і смерчі: синоптики розповіли, яким буде червень в УкраїніВідео

18:59

ЗСУ заходять у тил рашистам: штурм окупантів захлинувся на трьох напрямкахВідео

18:56

Іван Яковина. Наша арта - найкраща в світі: як цифрові технології допомагають мочити окупантівВідеоблоги

18:55

Російські окупанти підло вбили українця кулею в спину, коли той попросився в туалет

18:53

Тимошенко розповів, як вдалося відновити водопостачання у Миколаєві

18:51

У розвідці України розповіли, коли чекати переломного моменту у війні з РФВідео

18:39

Влаштують пекло рашистам у небі: ФРН планує озброїти Україну потужними системами ППОВідео

18:17

Казкове везіння, грошовий успіх і щастя в любові: три знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни на найближчі роки

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти