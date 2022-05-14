РФ вирішила перетворити війну в Україні на дуже довгу: у МВС розповіли про третю фазу вторгнення

Росія вступила в третю фазу повномасштабної війни в Україні / Фото Генштабу ЗСУ

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що Росія вступила в третю фазу повномасштабної війни в Україні й готується до довгострокового бою.

Про це він сказав у ефірі Всеукраїнського телемарафону.

За словами Андрусіва, першою фазою була спроба захопити Україну "за кілька днів", другою — провести велике оточення Сил оборони України на Сході.

"Одне оточення планували дуже велике, хотіли відрізати аж від Павлограда, друге оточення планували так, щоби разом з Краматорськом і Слов'янськом, а тепер їм залишилося вкрай маленьке оточення — фактично Сєвєродонецька і Лисичанська, але і цього вони зробити не можуть", - зазначив радник глави МВС.

Він також зазначив, що окупанти починають готуватися до оборони рубежів.

"Зараз настала третя фаза - коли вони починають готуватися до оборони рубежів, на яких зупинилися. Це вказує на те, що вони вирішили перетворити війну на дуже довгу... Вони розраховують, що кризи, які викликає війна, посадять Захід за стіл переговорів з ними, і Захід спробує нас на щось обміняти", - сказав він.

Як повідомляв Главред, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що на декількох напрямках армія РФ готується до нового наступу. Він передрік російським окупантам чергові невдачі.

Тим часом начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що в серпні може наступити переломний момент у війні з Росією. Крім того, до кінця року завершиться більшість битв.

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