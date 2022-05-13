РФ втратить шанс на перемогу: Резніков назвав терміни корінного перелому у війні

Олексій Резніков / УНІАН

Україна входить в нову довготривалу фазу війни після того, як до 9 травня РФ зазнала стратегічної поразки і знизила масштаб своїх цілей до оперативно-тактичного рівня, зазначає міністр оборони Олексій Резніков.

"Відбувається стратегічний перелом на користь України. Цей процес триватиме деякий час. У довгостроковій перспективі ці тенденції роблять поразку Росії неминучою. У той же час я хочу підкреслити наступне. Нас чекають надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде - точно ніхто не скаже. У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора", - написав він у Facebook.

За його словами, понад 1,5 тис.українських військових вже навчаються або найближчими днями почнуть опановувати техніку українських партнерів, щоб потім повернутися в якості інструкторів, частина з них відразу піде в бій.

"Поки важке іноземне озброєння врівноважить сили і забезпечить перелом на користь України, пройде час. Зараз присутність (іноземного озброєння на фронті в Україні – ред.) точкова, це треба розуміти", - підкреслив міністр.

За словами Резніков, керівництво України, дипломати і багато інших людей цілодобово працюють, щоб прискорити і збільшити надходження допомоги. "Є значні успіхи, але є і складнощі", - зазначив глава оборонного відомства.

При цьому він зазначив, що " час йде невимовно довго" і всі пам'ятають, що українські воїни на передовій уздовж Сіверського Дінця, на Азовсталі, в полоні у окупантів гинуть за Україну, і що громадяни України на тимчасово захоплених ворогом територіях знаходяться в небезпеці. "Тому ми робимо все можливе і неможливе, щоб наблизити звільнення нашої землі", - підкреслив міністр.

За його словами, зростання санкційного тиску санкцій на РФ і збільшення іноземної допомоги Україні в перспективі декількох місяців повинні створити умови, за яких Кремль остаточно втратить шанси домогтися будь-якого успіху.

"Тоді має з'явитися нове вікно можливостей для України. У цей надскладний період нам потрібна єдність, згуртованість, воля і терпіння. Україна переможе!",- резюмував Резніков.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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