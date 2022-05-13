Намічається "зрадонька": Арестович розповів про плани Росії піти в новий наступ

Арестович розповів про плани Росії піти в новий наступ / Фото УНІАН

На декількох напрямках армія РФ готується до нового наступу. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пророкує російським окупантам чергові невдачі.

В YouTube-каналі Фейгін LIVE.Арестович розповів про нові плани наступальних дій противника. За його словами, українська армія "чекає із нетерпінням" нового походу військ РФ.

"У нас намічається "зрадонька" у вигляді маленького страшного російського наступу, який вони планують відразу на декількох напрямках. У Попасній підкопилися російські війська і можуть піти на захід або на північ, в районі Авдіївки "героїчний" штурм третій день, три штурми було, хоч їх і позначила наша артилерія, але вони підкопилися і хочуть пробити нас, і на запорізькому напрямку під'їхав танковий батальйон, який теж хоче напасти", – розповів радник Єрмака.

Спроби пройти оборону ЗСУ, на думку Арестовича, успіху не матимуть.

"Це дивовижні спроби вбити свої війська об нашу оборону", - резюмував він.

Війна Росії проти України

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів раніше заявив, що просування військ Росії на рубежах Херсонської області заглохло, а на Харківщині ЗСУ можуть відрізати тили окупантів. Російські війська видихлися. Через 10 днів вони, ймовірно, перейдуть до тактики "повзучої окупації".

У Генеральному штабі повідомляли, що сили оборони України проводять успішні тактичні контрнаступні дії в Харківській області. Йде звільнення окупованих населених пунктів. На Ізюмському напрямку ворог перейшов в оборону.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що держава повернула контроль над своїми кордонами в Київській, Чернігівській та Сумській областях. Дві третини ділянки-це кордон з Росією. Класичної охорони кордону поки немає, ситуація залишається небезпечною.

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