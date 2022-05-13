Зеленський назвав головну умову перемоги у війні проти Росії

Володимир Зеленський / Офіс президента

Україна може перемогти Росію у війні, якщо її підтримуватиме світ, заявив президент Володимир Зеленський.

"Їх армія в чотири рази більше, а їх держава в 28 разів більше, а ми в 10 разів сильніше як люди, тому що ми на своїй землі", - зазначив глава держави в інтерв'ю для проекту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1.

За його словами, для України перемога "це просто повернути своє, а для них - забрати чуже".

Зеленський зазначає, що перемогти Росію можна, якщо світ об'єднається навколо України і буде підтримувати.

"Я вважаю, що якщо світ об'єднаний навколо нас і ми робимо все для цього, і, скажу відверто, ми і відчуваємо, що крок за кроком нам це вдається, то можна здобути перемогу, коли ми боремося за правду і боремося не на самоті. Треба нас підтримувати постійно, і тоді перемога буде за нами", - підкреслив президент України.

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Раніше Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Але переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

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