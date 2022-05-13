Зеленський назвав головну умову перемоги у війні проти Росії

Армія РФ в 4 рази більше, ніж в Україні, нагадав президент.
Україна може перемогти Росію у війні, якщо її підтримуватиме світ, заявив президент Володимир Зеленський.
"Їх армія в чотири рази більше, а їх держава в 28 разів більше, а ми в 10 разів сильніше як люди, тому що ми на своїй землі", - зазначив глава держави в інтерв'ю для проекту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1.
За його словами, для України перемога "це просто повернути своє, а для них - забрати чуже".
Зеленський зазначає, що перемогти Росію можна, якщо світ об'єднається навколо України і буде підтримувати.
"Я вважаю, що якщо світ об'єднаний навколо нас і ми робимо все для цього, і, скажу відверто, ми і відчуваємо, що крок за кроком нам це вдається, то можна здобути перемогу, коли ми боремося за правду і боремося не на самоті. Треба нас підтримувати постійно, і тоді перемога буде за нами", - підкреслив президент України.
читайте також"Йому треба думати про збереження РФ": Зеленський жорстко припечатав Путіна через війну в Україні
Раніше Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Але переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.
Читайте ще:
- Чому Путін не оголошує загальну мобілізацію: у розвідці назвали причини
- Путін ростить собі заміну: чим небезпечні нападки РФ на Фінляндію і НАТО
- Останній бій Кремля: як друзі Путіна допомагають йому зберегти обличчя