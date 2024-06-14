Зеленський порівняв Путіна з Гітлером і жорстко розніс "мирну пропозицію" РФ

Володимир Путін піднімає нову хвилю російського нацизму, наголосив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський відповів на пропозицію Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: ОП, скріншот

Президент України Володимир Зеленський звинуватив диктатора Володимира Путіна у відродженні нацизму і назвав ультиматумом його пропозиції про припинення війни на умовах країни-агресора РФ.

"Ці повідомлення є ультимативними, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він робив раніше", - заявив глава держави в інтерв'ю італійському новинному телеканалу Sky TG24.

"Зараз ми бачимо, що те, що він робить, - це відродження нацизму. Це нова хвиля цього нацизму, російського нацизму. Він хоче, щоб ми відмовилися від наших окупованих територій, але він також хоче і наших неокупованих територій. Він розповідає про регіони нашої країни і не збирається зупинятися. Замороженого конфлікту не буде", - сказав президент.

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За його словами, "це те саме, що зробив Гітлер, коли говорив: дайте мені частину Чехословаччини, і все закінчиться тут".

"Але ні, це брехня, історична брехня. Потім була Польща, потім окупація всієї Європи. Ви знаєте, що ця хвиля нацизму ніколи не припиняється... Не варто довіряти цим повідомленням, адже Путін іде тим самим маршрутом. Сьогодні він говорить про 4 регіони, раніше говорив про Крим і Донбас... Його не хвилює, що відбувається з людьми, це нове обличчя нацизму", - додав Зеленський.

Цинічна пропозиція диктатора РФ

Раніше Путін вибухнув порцією пропагандистських заяв. Російські окупанти, мовляв, приходили не "брати Київ за три дні", а, мовляв, примушувати Україну, яка ні на кого не нападала, до миру.

Перша "умова" - українські війська начебто мають вивести свої військові сили з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Причому в межах адміністративних кордонів регіонів.

Мовляв, якщо Україна піде на ці кроки, Москва припинить вогонь і почне переговори. "Сьогодні ми робимо ще одну конкретну, реальну мирну пропозицію", - заявив Путін і додав, що в разі відмови умови, мовляв, будуть іншими.

Що відповіли на пропозицію Путіна

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував шантаж російського диктатора Володимира Путіна щодо умов припинення війни в Україні, розв'язаної країною-агресором РФ, а запропонований президентом РФ "мирний план" є "повною профанацією".

"Жодних нових "мирних пропозицій" від Росії немає. Суб'єкт Путін озвучив лише "стандартний набір агресора", який звучав уже багато разів. Його зміст цілком конкретний, вкрай образливий для міжнародного права і абсолютно красномовно свідчить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії", - написав радник глави Офісу президента.

Зі свого боку генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував шантаж російського диктатора Володимира Путіна з приводу так званих "мирних пропозицій" щодо закінчення війни РФ з Україною.

За його словами, заява Путіна, що для початку мирних переговорів з РФ українські війська мають вийти з території чотирьох українських областей, а Київ зобов'язаний заявити про відсутність планів вступити в НАТО, - не пропозиція миру, а пропозиція ще більшої агресії.

Мирні переговори з РФ - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими та сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку визнали б як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація. Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".

Як відомо, перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва і Москви.

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