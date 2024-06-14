УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський порівняв Путіна з Гітлером і жорстко розніс "мирну пропозицію" РФ

Олексій Тесля
14 червня 2024, 18:05оновлено 14 червня, 18:39
213
Володимир Путін піднімає нову хвилю російського нацизму, наголосив Володимир Зеленський.
Зеленський, Путін
Володимир Зеленський відповів на пропозицію Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: ОП, скріншот

Президент України Володимир Зеленський звинуватив диктатора Володимира Путіна у відродженні нацизму і назвав ультиматумом його пропозиції про припинення війни на умовах країни-агресора РФ.

"Ці повідомлення є ультимативними, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він робив раніше", - заявив глава держави в інтерв'ю італійському новинному телеканалу Sky TG24.

"Зараз ми бачимо, що те, що він робить, - це відродження нацизму. Це нова хвиля цього нацизму, російського нацизму. Він хоче, щоб ми відмовилися від наших окупованих територій, але він також хоче і наших неокупованих територій. Він розповідає про регіони нашої країни і не збирається зупинятися. Замороженого конфлікту не буде", - сказав президент.

відео дня

За його словами, "це те саме, що зробив Гітлер, коли говорив: дайте мені частину Чехословаччини, і все закінчиться тут".

"Але ні, це брехня, історична брехня. Потім була Польща, потім окупація всієї Європи. Ви знаєте, що ця хвиля нацизму ніколи не припиняється... Не варто довіряти цим повідомленням, адже Путін іде тим самим маршрутом. Сьогодні він говорить про 4 регіони, раніше говорив про Крим і Донбас... Його не хвилює, що відбувається з людьми, це нове обличчя нацизму", - додав Зеленський.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Цинічна пропозиція диктатора РФ

Раніше Путін вибухнув порцією пропагандистських заяв. Російські окупанти, мовляв, приходили не "брати Київ за три дні", а, мовляв, примушувати Україну, яка ні на кого не нападала, до миру.

Перша "умова" - українські війська начебто мають вивести свої військові сили з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Причому в межах адміністративних кордонів регіонів.

Мовляв, якщо Україна піде на ці кроки, Москва припинить вогонь і почне переговори. "Сьогодні ми робимо ще одну конкретну, реальну мирну пропозицію", - заявив Путін і додав, що в разі відмови умови, мовляв, будуть іншими.

Що відповіли на пропозицію Путіна

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував шантаж російського диктатора Володимира Путіна щодо умов припинення війни в Україні, розв'язаної країною-агресором РФ, а запропонований президентом РФ "мирний план" є "повною профанацією".

"Жодних нових "мирних пропозицій" від Росії немає. Суб'єкт Путін озвучив лише "стандартний набір агресора", який звучав уже багато разів. Його зміст цілком конкретний, вкрай образливий для міжнародного права і абсолютно красномовно свідчить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії", - написав радник глави Офісу президента.

Зі свого боку генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував шантаж російського диктатора Володимира Путіна з приводу так званих "мирних пропозицій" щодо закінчення війни РФ з Україною.

За його словами, заява Путіна, що для початку мирних переговорів з РФ українські війська мають вийти з території чотирьох українських областей, а Київ зобов'язаний заявити про відсутність планів вступити в НАТО, - не пропозиція миру, а пропозиція ще більшої агресії.

Мирні переговори з РФ - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими та сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку визнали б як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація. Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".

Як відомо, перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва і Москви.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

Сто делегацій на Саміті: Зеленський прибув до Швейцарії та зробив важливу заяву

Сто делегацій на Саміті: Зеленський прибув до Швейцарії та зробив важливу заяву

20:06 Світ
Потужні зливи, град та шквали: Україну накриває дуже сильний шторм

Потужні зливи, град та шквали: Україну накриває дуже сильний шторм

19:33 Синоптик
РФ має виплатити Україні під пів трильйона доларів: гучне рішення G7

РФ має виплатити Україні під пів трильйона доларів: гучне рішення G7

19:25 Гроші
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Найкрасивіші та найрозумніші: топ жіночих імен, які приносять щастя і гарну долю 11432

Найкрасивіші та найрозумніші: топ жіночих імен, які приносять щастя і гарну долю

Медведєв здав Путіна з потрохами 7091

Медведєв здав Путіна з потрохами

Гребля не витримає: Гончар розкрив, чому росіяни не припиняють бити по ДніпроГЕС 3757

Гребля не витримає: Гончар розкрив, чому росіяни не припиняють бити по ДніпроГЕС

Путін зробив ганебну заяву про наступ на Київ і вибухнув умовами миру 3007

Путін зробив ганебну заяву про наступ на Київ і вибухнув "умовами миру"

Останні новини

20:06

Сто делегацій на Саміті: Зеленський прибув до Швейцарії та зробив важливу заяву

19:55

Який алкоголь не можна дарувати на весілля і чому: бармен назвав списокВідео

19:45

"Ніхто не хоче напружуватися": Загородній розкрив справжню суть західних політиків

19:33

Потужні зливи, град та шквали: Україну накриває дуже сильний шторм

19:25

РФ має виплатити Україні під пів трильйона доларів: гучне рішення G7

Росія істерить, Китай опинився в пастці: Загородній – про те, чого чекати від саміту мируРосія істерить, Китай опинився в пастці: Загородній – про те, чого чекати від саміту миру
19:17

Графіки вимкнення світла 15 червня: годин без світла буде значно більше

19:05

Софія Ротару перебуває з онуком-утікачем у США - росЗМІ

18:59

В Україні почалася "ключова стадія" війни: у Пентагоні здивували заявою

18:57

Не тікають з городу: куди зникають колорадські жуки взимку - чому їх не видно

Реклама
18:38

"Це станеться": міністр оборони США назвав термін поставки винищувачів F-16

18:13

Армія РФ потрапила в "котел": в окупантів паніка через оточення у Вовчанську

18:05

Зеленський порівняв Путіна з Гітлером і жорстко розніс "мирну пропозицію" РФ

17:52

Настя Каменських поставила на місце відомого ведучого - що сталося

17:31

"Ми полюватимемо на флот-привид" РФ: Кемерон здивував заявою про російську нафту

17:25

У липні світла може не бути по 10 годин на добу: чи можливий блекаут в Україні

17:20

Не підлетять на кілометр: як ефективно позбутись від ос - топ 5 методів

17:19

Домовленості про зброю немає: в НАТО вразили заявою щодо України

17:10

Як засолити огірки, щоб були хрусткі: господині поділились порадамиВідео

17:08

"РФ, а не Україна, повинна вивести війська": у НАТО рознесли пропозицію Путіна

16:59

Путін занервував і зробив велику дурістьПогляд

Реклама
16:58

Україна отримає стільки допомоги, скільки потрібно: Байден оголосив про план перемоги

16:46

Далі лише гірше: що буде, якщо не прийти за повісткою до ТЦК - пояснення юристаВідео

16:41

Зашипіло і вибухнуло: в Росії злетіло в повітря авто високопоставленого військовогоВідео

16:22

Особисте приниження Путіна: ЗСУ за крок до фінального удару по окупантах в Криму

16:21

Похитнеться ваше здоров'я і прийде нещастя: що не можна робити 15 червня

16:01

"Набір агресора": у Зеленського жорстко відповіли на "мирну пропозицію" Путіна

15:52

Удари ЗСУ по Білорусі: Загородній розповів, що загрожує Лукашенку

15:30

Без кондиціонера: як миттєво охолодити салон машини - існує таємна кнопка

15:22

"Армія РФ вже не може просуватися далі": ЗСУ відбили позиції на Харківщині

15:11

Китай "випилює" себе з порядку денного: експерт про відсутність КНР на Саміті миру

15:11

Дмитро Гордон розповів, що роблять і де перебувають його сини під час війни

15:04

Як очистити вишню від кісточок за допомогою шприца: цікавий лайфхакВідео

14:57

HIMARS, IRIS-T і танки Leopard: Німеччина виділила пакет допомоги Україні

14:54

Син зрадниці Наташі Корольової став копією Ігоря Ніколаєва - деталі

14:49

"РФ намагається домогтися перемир'я до осені": Загородній пояснив, що задумав Путін

14:49

Це ще й смачно: чому в Німеччині прийнято їсти сирий фарш - причина шокуєВідео

14:32

Друг скаче без комплексу й напруг: рецензія на фільм "Погані хлопці: все або нічого"Відео

14:10

Дмитро Вербицький розповів, як прокуратура бореться з незаконним обігом тютюнових виробів

13:58

Втрати "гірше нікуди": росіяни загнали добровольчий корпус на фронт

13:45

"Він же помер": шанувальники рознесли Потапа за його нове відео

Реклама
13:44

У родині Заворотнюк сталося ще одне горе

13:38

Що може змусити Росію задуматися про мир: озвучено умови

13:30

Не встигатимете збирати врожай: що зробити, щоб помідори швидше червоніли на кущіВідео

13:29

Путін зробив ганебну заяву про наступ на Київ і вибухнув "умовами миру"

13:19

Будуть грози, град і температура +8: де в Україні різко погіршиться погода

13:12

Прозорість відбудови Київщини: голова ОВА Кравченко розповів про конференцію в Берліні

12:59

"А я буду бабусею?": Тоня Матвієнко розповіла про особисте життя старшої доньки

12:22

Депутати Порошенка продовжують вести бізнес в росії після повномасштабного вторгнення – експертВідео

12:20

Скільки годин на день в українців буде світло: в Yasno налякали прогнозом

12:11

Як відбілити біле взуття від жовтизни: чоловік показав дієвий лайфхакВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти