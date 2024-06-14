"РФ, а не Україна, повинна вивести війська": у НАТО рознесли пропозицію Путіна

Метою Росії є контроль над Україною, впевнений Єнс Столтенберг.

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Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував шантаж російського диктатора Володимира Путіна з приводу так званих "мирних пропозицій" щодо закінчення війни РФ з Україною.

За його словами, заява Путіна, що для початку мирних переговорів з РФ українські війська повинні вийти з території чотирьох українських областей, а Київ зобов'язаний заявити про відсутність планів вступити в НАТО, - не пропозиція миру, а пропозиція ще більшої агресії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це не Україна повинна виводити війська з української території. Це РФ повинна вивести свої війська з окупованої української території", - сказав він на пресконференції після зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

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За словами генсека, це не "пропозиція миру, а пропозиція ще більшої агресії, ще більшої окупації, і вона демонструє, що метою Росії є контроль над Україною".

"І це було метою Росії від самого початку цієї війни. Це порушення міжнародного права, і це також причина, через яку союзники НАТО продовжують підтримувати Україну", - додав Столтенберг.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Що запропонував диктатор Путін

Раніше Путін вибухнув порцією пропагандистських заяв. Російські окупанти, мовляв, приходили не "брати Київ за три дні", а, мовляв, примушувати Україну, яка ні на кого не нападала, до миру.

Перша "умова" - українські війська начебто мають вивести свої військові сили з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Причому в межах адміністративних кордонів регіонів.

Мовляв, якщо Україна піде на ці кроки, Москва припинить вогонь і почне переговори. "Сьогодні ми робимо ще одну конкретну, реальну мирну пропозицію", - заявив Путін і додав, що в разі відмови умови, мовляв, будуть іншими.

Мирні переговори з РФ - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими та сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку визнали б як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація. Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".

Як відомо, перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва і Москви.

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