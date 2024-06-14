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"Набір агресора": у Зеленського жорстко відповіли на "мирну пропозицію" Путіна

Олексій Тесля
14 червня 2024, 16:01
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Пропозиція Володимира Путіна є "повною профанацією", підкреслив Михайло Подоляк.
Подоляк, Путин
Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував шантаж російського диктатора Володимира Путіна щодо умов припинення війни в Україні, розв'язаної країною-агресором РФ.

Як пише він у соцмережі Х, запропонований президентом РФ "мирний план" є "повною профанацією".

"Ніяких нових "мирних пропозицій" від Росії немає. Суб'єкт Путін озвучив лише "стандартний набір агресора", який звучав уже багато разів. Його зміст цілком конкретний, вкрай образливий для міжнародного права і абсолютно красномовно свідчить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії", - написав радник глави Офісу президента.

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Він пояснив, що Путін вимагає "здачі" українських територій, відмови від суверенітету і суб'єктності та від захисту (позаблоковий статус). Водночас зняття санкцій дасть змогу РФ "наповнити мілітаризовану економіку" і посилити "інформаційні провокації по всьому світу", попередив представник ОП.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

"Позбавтеся ілюзій і перестаньте всерйоз сприймати образливі для здорового глузду "пропозиції Росії", - додав Подоляк.

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Що запропонував диктатор Путін

Раніше Путін вибухнув порцією пропагандистських заяв. Російські окупанти, мовляв, приходили не "брати Київ за три дні", а, мовляв, примушувати Україну, яка ні на кого не нападала, до миру.

Перша "умова" - українські війська начебто мають вивести свої військові сили з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Причому в межах адміністративних кордонів регіонів.

Мовляв, якщо Україна піде на ці кроки, Москва припинить вогонь і почне переговори. "Сьогодні ми робимо ще одну конкретну, реальну мирну пропозицію", - заявив Путін і додав, що в разі відмови умови, мовляв, будуть іншими.

Мирні переговори з РФ - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими та сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку визнали б як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація. Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".

Як відомо, перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва і Москви.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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