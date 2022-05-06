Зеленський відповів на погрози ядерного удару по Україні

Володимир Зеленський / Офіс президента

Вперше за багато десятиліть світ зіткнувся з ядерним шантажем. Росія відкрито погрожує завдати удару і перетворити столицю Європи на ядерний попіл.

Як заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи в Chatham House, одному з найвпливовіших аналітичних центрів Європи, це відбувається, адже в Кремлі є почуття безкарності, особливо після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Російські державні пропагандисти на їх медійних ресурсах вираховують, скільки часу потрібно, щоб ядерні ракети вдарили по столицях Європи. Говорять про це публічно, відкрито. Розповідають, як підірвати ядерні заряди в океані, щоб радіоактивною хвилею змило все на Британських островах. Готують інфографіки. Тобто серйозно до цього ставляться", - переконаний український президент.

Він констатував, що російські пропагандисти хваляться, що Росія може перетворити будь-яку державу на "ядерний попіл".

"Причому" ядерний попіл" – це їхня цитата, яку вони повторюють як мантру", - зазначив Зеленський.

Президент переконаний, що це відбувається через російське "відчуття безкарності".

"Вони звикли, що бізнес as usual завжди повертався у відносини всіх держав з Росією. І навіть зараз в Європі є політики, які не соромляться зв'язків з Російською державою після всього, що армія Росії наробила в Україні", – підкреслив український лідер.

читайте такожАрестович оцінив ризик ядерного удару Росії по Україні

Загроза застосування Росією ядерного удару

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія навряд чи піде на застосування ядерної зброї. На думку гаранта, російське керівництво любить життя і не хоче йти на такі ризики. При цьому в разі ядерного удару влада може втратити все.

Полковник СБУ Михайло Притула висловив точку зору, згідно з якою РФ розглядає варіант нанесення ядерного удару по Києву. Як вважає військовий, одна з ракет вже націлена на українську столицю. Москва вивчає навіть можливий сценарій запуску такої ідеї.

Керівник Bellingcat Христо Грозєв сказав, що Путін навряд чи віддасть наказ застосувати ядерну зброю, оскільки він не впевнений у виконанні такої вказівки. При цьому велика кількість офіцерів не підтримує політику Кремля.

Читайте також: