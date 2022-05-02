Немає 100% гарантії: Зеленський пояснив, чи завдасть Росія ядерний удар по Україні

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що немає повної впевненості в діях РФ. Тому не можна точно сказати, чи застосує Росія ядерну зброю проти України.

Про це глава держави сказала в інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network.

"Ви не можете очікувати від цих людей, від керівництва РФ, як політичного, так і військового, що вони не будуть використовувати ядерну зброю або будуть... Я не можу сказати на 100%, що ні, вони не будуть, або будуть", - зазначив гарант.

Зеленський додав, що російська армія не враховує наслідків своїх дій.

"Іноді мені здається, що вони щось використовують, навіть не розуміючи результат, або розуміють результат, але їм все одно. Ну, ви ж знаєте прекрасно, найгірші люди, яким все одно. Це найгірші. Це навіть не ворог", - сказав президент України.

Ядерна загроза

27 квітня російський диктатор Володимир Путін в черговий раз виступив з погрозами - мовляв, якщо "хто-небудь з боку" втрутиться в україно-російську війну і створить для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, то Москва нібито наноситиме "блискавичні удари".

У Пентагоні заявили, що не вірять в існування загрози застосування Росією ядерної зброї, незважаючи на недавню ескалацію риторики Москви.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у разі застосування Росією ядерної зброї Лондон завдасть удару у відповідь. Зазначається, що у разі реальної ядерної загрози британський уряд не проводитиме попередні консультації з союзниками, а ухвалюватиме рішення самостійно.

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