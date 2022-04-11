Застосування Путіним ядерної зброї проти України - малоймовірно: глава Bellingcat пояснив чому

Путін не віддасть наказ про застосування ядерної зброї - він не впевнений, рішення буде виконано, - Грозєв / Reuters

Російський президент Володимир Путін навряд чи віддасть наказ про застосування ядерної зброї проти України, оскільки він не впевнений у тому, що рішення буде реалізовано. Велика кількість російських офіцерів не підтримує політику Кремля. Ризик використання ядерного удару був високим через бажання Путіна втягнути до війни НАТО. Свою поразку він мав намір пояснити втручанням Альянсу. Про це заявив керівник видання Bellingcat Христо Грозев.

У інтерв'ю BBC він розповів про те, що ймовірність використання ядерної зброї раніше стала вищою через наміри Путіна втягнути у війну з Україною Північноатлантичний альянс. Він хотів пояснити свою поразку Україні втручанням НАТО, оскільки програти саме українській державі йому важко.

читайте також"Армія рабів, але з ядерною зброєю": військовий пояснив, чи розширить РФ війну за межі УкраїниЗа його словами, вже зараз у глави Кремля присутні сумніви щодо того, чи виконають його наказ російські офіцери. За останні тижні можна було побачити, що велика кількість офіцерів РФ не підтримує режим Путіна.

"Путін не віддасть наказ про використання ядерної зброї, якщо він не впевнений, що цей наказ буде виконано. Останні тижні додадуть, що велика кількість офіцерів не готові виконувати такі накази. Сам факт, що він сумніватиметься, зменшить ризик того, що він прийме таке рішення", - підкреслив Христо Грозєв.

Погрози Путіна ядерною зброєю

Український волонтер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов вважає, що глава РФ Володимир Путін є ще більш неврівноваженою і психічно хворою людиною, ніж Адольф Гітлер. На його думку, Путін може застосувати ядерну зброю, у тому числі і по українських містах.

Полковник служби безпеки України Михайло Притула сказав, що Росія розглядає можливість нанесення ядерного удару по Києву. Як стверджує військовий, одну з ракет вже націлено на столицю. При цьому Москва навіть вивчає можливий сценарій реалізації злочинної ідеї.

Президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю. Гарант вважає, що керівництво РФ любить життя і не хоче віддавати владу. У той час, коли у разі ядерного удару російська влада втратить все.

Главред рекомендує: