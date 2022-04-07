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На Київ вже наведені ядерні ракети: полковник СБУ розкрив сценарій Путіна

7 квітня 2022, 01:03

За словами Притули, є ракети, в яких вже заведені координати Києва і найближчих міст

Ядерна зброя
Ядерна зброя / УДМ

Російська Федерація розглядає питання про застосування проти Києва ядерної зброї. Як заявив полковник СБУ Михайло Притула, вже є ракета, яка спрямована в бік української столиці.

"Вони це питання розглядали, розглядають. Будьте впевнені, що є ракети, в яких вже заведені координати Києва і найближчих міст, у тому числі військових частин. Вони не дуже сильно приховують. Вони анонс цієї війни, тобто стратегічний задум цієї війни, вони опублікували ще 21 квітня 2008 року. Тобто рівно 14 років тому. І там в цьому стратегічному задумі були описані деякі події, які відбулися вже", - сказав Притула, передає телеканал Україна 24.

Полковник СБУ зазначив, що в Росії є сценарій по Києву.

"Там є події, коли вони хочуть підірвати ядерний боєприпас на великій висоті, тобто близько 20-25 кілометрів з метою погасити електроніку Києва і далі увійти за допомогою десанту. Тобто цей сценарій для них цілком реальний. Так як вони люблять білоруський народ, вони там можу зробити на території Білорусі, щоб претензій не було ні від кого. Над територією Білорусі, але електроніку вибере у нас...Я розумію, що вони хочуть зробити, я розумію, що ми повинні просто до цього готуватися", — зазначив Притула.

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Загроза ядерного удару

Раніше Генсекретар ООН заявив, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни. Адже президент Росії вже погрожував ядерною зброєю.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає найрізноманітніші варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї в Білорусі.

У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються в прийнятті Путіним подібних рішень.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ буде втягнутий у катастрофу.

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