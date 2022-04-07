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Зеленський спрогнозував, чи ризикне Росія застосувати ядерну зброю

7 квітня 2022, 22:33

Російське керівництво хоче жити та не бажає віддавати владу, заявив глава держави.

Зеленський
Зеленський висловився про застосування РФ ядерної зброї / скріншот YouTube

Глава держави Володимир Зеленський вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї. Також він заявив, що російське керівництво любить життя і не хоче віддавати владу.

"Використання будь-якої зброї, в тому числі й ядерної, буде не тому, що хтось заступиться за Україну, не тому, що нас взяли б в НАТО, не тому, що якась країна передасть нам літаки або танки. Росія може використовувати ядерну зброю лише тоді, коли відчуватиме перевагу", - сказав Зеленський індійському телеканалу Republic Media Network.

Він підкреслив, що саме перевага, а не тоді, коли Росія буде загнана в кут. За його словами, зараз ще зарано говорити про те, що Москва знаходиться в такому становищі.

Крім того, зазначив Зеленський, російське керівництво хоче жити і не бажає віддавати владу.

"Використання ядерної зброї призведе до того, що вони втратять все. Тому я в це не вірю", - додав він.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву, згідно з якою Росія як і раніше намагатиметься захопити Україну військовим шляхом. Зараз російські війська працюють над перегрупуванням своїх підрозділів. У найближчі тижні вони можуть просунутися на східному і південному напрямках. Вони здійснять спробу захопити всі райони Донбасу.

Президент Зеленський сказав, що Україна готується до наступу Росії на схід. Окупанти стягують велику кількість військ і техніки в напрямку Донбасу та Харкова. За його словами, санкції проти Москви не зупиняють військову агресію Кремля, тому їх слід посилити.

Радник глави ОП Олексій Арестович розповів про те, що РФ стала застосовувати авіацію в основному на Донбасі. На решті території України росіяни стали побоюватися задіяти авіацію, оскільки проти неї ефективно працює українська система протиповітряної оборони.

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