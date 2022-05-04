Путін може вдарити ядерною зброєю, та не почне ядерну війну – ексзаступник міністра фінансів РФ

Путін може вдарити ядерною зброєю, та не почне повноцінну ядерну війну – Алексашенко/ Reuters, gettyimages.com

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін може зважитися на ядерний удар. При цьому зараз він стоїть перед вибором не між тим, чи застосовувати таку зброю, а між тим, яким має бути цей ядерний удар – тактичним чи стратегічним.

Проте на повноцінну світову ядерну війну Путін не наважиться, адже "дуже любить своє життя". Про це сказав економіст, ексзаступник міністра фінансів РФ, експерший заступник голови Банку Росії Сергій Алексашенко, пише "Обозреватель".

За словами Алексашенка, хоч Путін не хоче розпочинати світову ядерну війну, він може вдарити такою зброєю по Україні.

"Думаю, що він на це може наважитися. У голові у Путіна вибір не між використовувати ядерну зброю або не використовувати, а яку – тактичну чи стратегічну. Грубо кажучи, показати Україні "знай своє місце!" або дати зрозуміти Байдену "не надумай сунутись, а то отримаєш!" – зазначає ексзаступник міністра фінансів РФ.

Для можливого укладання миру швидше за все доведеться залучати також президента США Джо Байдена, адже в голові у Путіна засіло уявлення, що він воює також зі США, каже Алексашенко.

Раніше сенатор США Боб Менендес зазначав, що чим більше в російської армії провалів і невдач у війні проти України, тим більше зростає ризик, що російський диктатор Володимир Путін може натиснути ядерну кнопку. Крім цього, зростає ризик, що путінські війська також можуть збільшити застосування хімічної зброї – адже відчувають безкарність за такі ж самі дії в Сирії.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що немає повної впевненості в діях РФ. Тому не можна точно сказати, чи застосує Росія ядерну зброю проти України.

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