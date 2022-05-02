"Захоче зберегти обличчя": у США сказали, в якому разі Путін може застосувати ядерну зброю

У США сказали, в якому разі Путін може застосувати ядерну зброю/ Reuters, gettyimages.com

Чим більше в російської армії провалів і невдач у війні проти України, тим більше зростає ризик, що російський диктатор Володимир Путін може натиснути ядерну кнопку.

Глава Кремля може вдатися до застосування ядерної зброї, щоб "зберегти своє обличчя". Таку думку висловив голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес в інтерв'ю Fox News.

"Одне з моїх занепокоєнь полягає в тому, що, за іронією долі, чим більше успіху в українців, тим більший ризик того, що Путін щось зробить, тому що він програє і повинен зберегти обличчя вдома", – наголосив Менендес.

Він зазначив, що через провали путінської армії зростає небезпека застосування не лише ядерної, а й хімічної чи біологічної зброї.

За словами американського сенатора, РФ може збільшити випадки застосування хімічної зброї ще й тому, що робила це вже в Сирії і не отримала на такі свої дії належної реакції від світу.

"Ядерний шантаж" світу з боку Путіна

27 квітня під час виступу в Петербурзі на зустрічі з членами Ради законодавців російський диктатор Володимир Путін в черговий раз виступив з погрозами – мовляв, якщо "хто-небудь з боку" втрутиться в україно-російську війну і створить для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, то Москва нібито буде наносити "блискавичні удари".

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, що не вірять в існування загрози застосування Росією ядерної зброї попри недавню ескалацію риторики Москви. В Міністерстві оборони США уважно стежать за ядерним потенціалом Російської Федерації.

На думку експерта, директора New Geopolitics Research Network Михайла Самуся, якщо в Кремлі вирішать використати ядерну зброю проти України, то удар може бути завдано по центральному півдню нашої країни.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що немає повної впевненості в діях РФ. Тому не можна точно сказати, чи застосує Росія ядерну зброю проти України.

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