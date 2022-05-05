Арестович оцінив ризик ядерного удару Росії по Україні

Арестович / УНІАН , facebook.com/alexey.arestovich

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що США і ЄС серйозно ставляться до погроз президента Росії Володимира Путіна з приводу ядерної війни і обіцяють, що держава-агресор отримає відповідь на такі дії.

Як каже Арестович, насправді Росія не хоче нарватися на удар від НАТО або США, передає 24 канал.

Він нагадав про неодноразові обіцянки США про те, що застосування Росією ядерної, хімічної або біологічної зброї призведе до катастрофічних наслідків для РФ.

"Ймовірність застосування ядерної зброї знижується, тому що Росія не хоче нарватися на удар від НАТО або США", - сказав Арестович.

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Загроза застосування Росією ядерного удару

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія навряд чи піде на застосування ядерної зброї. На думку гаранта, російське керівництво любить життя і не хоче йти на такі ризики. При цьому в разі ядерного удару влада може втратити все.

Полковник СБУ Михайло Притула висловив точку зору, згідно з якою РФ розглядає варіант нанесення ядерного удару по Києву. Як вважає військовий, одна з ракет вже націлена на українську столицю. Москва вивчає навіть можливий сценарій запуску такої ідеї.

Керівник Bellingcat Христо Грозєв сказав, що Путін навряд чи віддасть наказ застосувати ядерну зброю, оскільки він не впевнений у виконанні такої вказівки. При цьому велика кількість офіцерів не підтримує політику Кремля.

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