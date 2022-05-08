Зеленський назвав єдиний шлях розблокування Маріуполя

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що розблокування Маріуполя військовим шляхом поки неможливо.

"Розблокувати військовим шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо на сьогодні. І ми про це говорили відкрито. В України немає такої важкої зброї, щоб розблокувати військовим шляхом Маріуполь", - підкреслив він під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Він додав, що влада намагається дипломатичним шляхом вирішити це питання.

"Дипломатичний шлях призвів до того, що цивільні люди сьогодні вивезені всі із заблокованого заводу Азовсталь", - сказав президент.

Щодо бійців, які перебувають в облозі на заводі Азовсталь, Зеленський підкреслив: "Російські військові, російська армія, керівництво армії і політичне керівництво Російської Федерації не хочуть випускати наших військових".

Зеленський додав, що на допомогу в цьому питанні були запрошені переговірники з Туреччини, Ізраїлю та Швейцарії. Крім того, спробували вирішити це питання Франція, організація Об'єднаних націй і представники керівництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Росія обмінює військових, тільки якщо вони полонені, - на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь від Російської Федерації. Інших відповідей не існує", - сказав Зеленський.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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