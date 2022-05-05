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Росія до 9 травня планує "добити" полк Азов - Арестович

5 травня 2022, 23:22

Окупанти третю добу йдуть на штурм Азовсталі.

Арестович
Арестович / Reuters, скріншот

Російські окупанти прагнуть до 9 травня "добити" полк Азов і "продати" цю інформацію по пропагандистських каналах РФ.

Про це в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Окупанти хочуть зробити Путіну подарунок на 9 травня - "добити" полк Азов. Подивимося, чи вдасться їм. Зусилля вони прикладають крайні - йдуть третю добу на штурм. Бої вже на території Азовсталі, - розповів Олексій Арестович.

Зазначимо, радник глави ОП Олексій Арестович сказав, що російські війська 4 травня увійшли на територію Азовсталі, але були вибиті нашими захисниками. Однак він відразу додав, що цю інформацію влада ще уточнює.

Було відомо, що на території тривають бої, але рівень їх просування встановлювався.

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Пізніше Арестович заявив, що сили оборони України в блокадному Маріуполь 5 травня відтіснили окупаційні війська Росії з території заводу Азовсталь, які за день до цього туди прорвалися. Відомості про продовження бойових дій в районі підприємства уточнюються.

Бої за Азовсталь у Маріуполі

4 травня стало відомо про продовження важких боїв за контроль над територією, на якій знаходиться металургійний комбінат Азовсталь. У спорудженні українські військові та мирні жителі, які ховаються від бомбардувань російських окупантів.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко сказав, що загарбники РФ обстрілюють позиції сил оборони України з артилерії, літаків, танків і кораблів. Повідомлялося про втрату зв'язку із захисниками міста.

Керівник делегації України на переговорах з Росією Давид Арахамія заявив, що вдалося відновити зв'язок з захисниками Маріуполя на Азовсталі. Він підтвердив інформацію, згідно з якою окупанти прорвалися на територію підприємства.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що окупаційні війська отримали відомості від "колишнього електрика Азовсталі", який показав загарбникам тунелі під територією підприємства. Після цього вони пішли на штурм підземних ходів.

Командир Азова, підполковник Денис Прокопенко сказав, що ситуація на підприємстві Азовсталь складна. Однак захисники продовжують оборонятися.

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війна в Україні Азовсталь Олексій Арестович війна Росії та України
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