"Ворог закидає гарматним м'ясом": в Азові розповіли про важкі бої на Азовсталі

На Азовсталі тривають бої / planet.com

На території заводу Азовсталь у Маріуполі тривають важкі бої українських захисників з російськими окупантами.

Про це розповів один з бійців підрозділу Азов. Відповідне повідомлення опубліковано в Мережі.

"Противник прорвався на Азовсталь. Закидає гарматним м'ясом", - пише він.

За його даними, на території підприємства тривають важкі бої. Частина території заводу захоплена ворогом.

Боєць Азова додав, що на території підприємства знаходяться жінки і діти, а також поранені.

Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

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