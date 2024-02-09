Зеленський призначив нового начальника Генштабу: що відомо про генерала Баргилевича

Президент затвердив кандидатуру нового начальника Генерального штабу Збройних сил України.

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Президент призначив Анатолія Баргилевича начальником Генштабу / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, ОП

Президент Володимир Зеленський призначив Анатолія Баргилевича начальником Генерального штабу Збройних сил України.

"Новим начальником Генштабу за пропозицією головкому Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина - розуміє завдання цієї війни та українські цілі", - заявив глава держави у вечірньому відеозверненні.

Зеленський найближчим часом призначить заступників головкома ЗСУ Олександра Сирського, сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

відео дня

"Сьогодні головком Сирський визначив кандидатури заступників, і я підпишу відповідні укази. Визначено заступників начальника Генерального штабу, всі хлопці бойові, фахові, кожен із чітким знанням фронту і реальних потреб українських воїнів", - сказав він.

"І дуже важливо, що головком разом із міністром оборони провів розмови з партнерами - Німеччина, Франція, Сполучені Штати. Знаю, що все максимально докладно - постачання, заповнення дефіцитів, снаряди, зброя". - сказав він.

Біографія Баргилевича

Анатолій Баргилевич - генерал-майор Збройних сил України. Раніше був командувачем Сил територіальної оборони. У 2022-2023 роках обіймав посаду начальника штабу східного угруповання військ. Колишній заступник командувача ЗС ЗСУ з територіальної оборони.

/ armyinform.com.ua

Також обіймав посаду начальника оперативного управління - заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Баргилевич має нагороди - Орден Богдана Хмельницького II ст., Орден Богдана Хмельницького III ст., Орден Данила Галицького.

Зміна головкому ЗСУ

Нагадаємо, у Конгресі висловилися щодо зміни головкому ЗСУ. США та Україна поділяють спільну цінність - цивільний контроль над Збройними силами, підкреслив Джейсон Кроу.

Раніше Дмитро Медведєв влаштував істерику через призначення Сирського головкомом ЗСУ. Медведєв істерить через призначення Сирського головкомом ЗСУ.

Як повідомляв Главред, помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні Селеста Волландер заявила, що США будуть працювати з новим головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Вона назвала його успішним командиром і підкреслила, що в Україні є демократичний цивільний контроль над українськими збройними силами, на відміну від Росії.

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