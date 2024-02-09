"Оновлення і новий підхід": у Конгресі висловилися щодо зміни головкому ЗСУ

США та Україна поділяють спільну цінність - цивільний контроль над Збройними силами, наголосив Джейсон Кроу.

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У Конгресі США прокоментували зміну головкома ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Посольство України в США, УНІАН

Зміну головнокомандувача Збройних сил України прокоментував член Постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки Джейсон Кроу.

"По-перше, я хочу висловити від імені американського народу глибоку вдячність і подяку генералу Залужному, який протягом останніх двох років очолював зусилля із захисту України, підтримував своїх солдатів і робив це вражаюче. Йому потрібно віддати належне за його лідерство. У цьому немає жодних сумнівів", - сказав Кроу на брифінгу в Києві.

За словами американського конгресмена, США та Україна поділяють спільну цінність - цивільний контроль над Збройними силами.

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"Це цінність, перевірена часом і дуже важлива для будь-якої демократії. І в рамках цього цивільні лідери мають право і обов'язок обирати тих лідерів, які будуть просуватися. Ми розуміємо, що після двох років запеклої боротьби президент Зеленський шукає оновлення та іншого підходу, і це, безумовно, цілком у його праві, і ми підтримуємо це право", - додав Кроу.

Раніше Дмитро Медведєв влаштував істерику через призначення Сирського головкомом ЗСУ. Медведєв істерить через призначення Сирського головкомом ЗСУ.

Нагадаємо, генерал-полковник Олександр Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ. Він наголосив на необхідності організації чіткого планування дій усіх військових підрозділів, розв'язанні питань логістики та визначенні потреб фронту з урахуванням інформації на кожній ділянці бойових дій.

Як повідомляв Главред, помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки в Пентагоні Селеста Волландер заявила, що США працюватимуть із новим головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Вона назвала його успішним командиром і підкреслила, що в Україні є демократичний цивільний контроль над українськими збройними силами, на відміну від Росії.

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