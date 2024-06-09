Зеленський натякнув на 'сюрпризи' для РФ і назвав 'найгарячішу' точку на фронті

Необхідно максимум зусиль, щоб у ЗСУ було більше зброї, підкреслив президент.

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Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: ОП, 4 окрема танкова бригада

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найбільша кількість бойових зіткнень Сил оборони України та армії РФ зараз відбувається на Покровському напрямку в Донецькій області.

"Покровський напрямок, Донецька область. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня - найбільша кількість боїв. Лише за вчора - понад 40 атак, сьогодні, нині, вже понад 20", - сказав він у вечірньому зверненні.

Як він наголосив, необхідно "максимум зусиль, щоб у наших військових і у всієї нашої армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем".

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Зеленський також повідомив, що заслухав сьогодні доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. "Ще буде доповідь керівника ГУР Буданова - ми готуємо наші нові кроки. Україна обов'язково захистить себе", - зазначив глава держави.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Як уточнили в Генштабі ЗСУ, від початку доби на всій лінії фронту зафіксовано 62 бойові зіткнення.

"Найбільша активність ворога поки що зберігається на покровському напрямку. 23 рази за сьогодні тут відбувалися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Новопокровського. Авіація окупантів била УАБами протягом дня по Скучному, Новоолександрівці, Воздвиженці та Іванівці. Наразі п'ять спроб російських агресорів покращити власні позиції ще тривають", - сказано в повідомленні.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що ЗСУ стабілізували ситуацію на півночі. Через загрозу ударів з HIMARS росіяни стали рідше використовувати ракетні системи С-300 і С-400 для обстрілу Харківської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни дійшли до будинків Часового Яру і накопичують сили. Військовий розповів, що багато позицій знищується "Сонцепьоком" і КАБами, щоб забезпечити логістику.

Як повідомлялося раніше, РФ стягує резерви на кордон і з новою тактикою йде на штурм на Харківщині. На харківському напрямку тривають бойові зіткнення - РФ проводить атаки з опівночі.

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