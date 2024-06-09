ЗСУ стабілізували ситуацію на півночі, але окупанти почали наступ на іншому напрямку

Через загрозу ударів з HIMARS росіяни стали рідше використовувати ракетні системи С-300 і С-400 для обстрілу Харківської області.

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Що відбувається на сході України / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 117 окрема бригада територіальної оборони

Україна стабілізувала ситуацію на Харківському напрямку після того, як місяць тому країна-агресорка Росія розпочала новий наступ. Завдяки поставці озброєння і дозволу використовувати його для ураження позицій на території Росії, вдалось вирівняти ситуацію на фронті.

Старший офіцер Служби безпеки України з позивним "Банкір", який воює в Харківській області, розповів CNN, що здатність вражати російські цілі через кордон вже має позитивний вплив.

"З'явилася можливість здійснювати локальні контратакуючі операції і відвойовувати території, які, наприклад, були захоплені противником тиждень тому", - сказав офіцер.

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За словами Єгора Чернєва, заступника очільника комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, американська система HIMARS стала основною зброєю для ударів по російських позиціях.

Через загрозу ударів з HIMARS росіяни стали рідше використовувати ракетні системи С-300 і С-400 для обстрілу Харківської області, але проблемою залишаються плануючі бомби. Вони скидаються з такої висоти, що опиняються поза зоною досяжності української оборони.

"На жаль, у нас поки що немає дозволу збивати російські літаки на аеродромах американською зброєю, і в нас немає дозволу використовувати ракети ATACMS на російській території", - сказав Чернєв, маючи на увазі ракетну систему дальнього радіусу дії.

"Через це ми досі не можемо вирішити питання із завдання ударів планерними бомбами по нашій території. Харків та інші прикордонні райони все ще страждають від бомбових ударів, гине багато мирних жителів", - додав він.

На сході Москва націлилася на місто Часів Яр у Донецькій області. Російські війська досягли певних успіхів. Далі на південь уздовж східної лінії фронту росіяни просунулися на захід від міста Авдіївка, яке було захоплене російськими військами у лютому.

Що відомо про CNN? CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що стало відомо, які плани у Путіна в Харківській і Сумській областях. Російські окупанти продовжують спроби своїх наступальних дій на півночі Харківської області. Їхні дії зосереджені більшою мірою на Липцівському та Вовчанському напрямках.

У ЗСУ розкрили ситуацію в Харківській області. Андрій Канашевич повідомив, що наразі немає загрози подальшого просування російських загарбників Чугуївським районом і далі в напрямку Куп'янського району.

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