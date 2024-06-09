РФ стягує резерви на кордон: з новою тактикою йде на штурм на Харківщині

На харківському напрямку тривають бойові зіткнення - РФ проводить атаки з опівночі.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Тривають бойові зіткнення на півночі Харківської області, зокрема, в районі Вовчанська відбулося два бойових зіткнення, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"За минулу добу відбулося 10 бойових зіткнень. У районах населених пунктів Стариця і Вовчанськ, зокрема, були бої. І вже на ранок є два бойових зіткнення, які тривають поблизу Вовчанська. ЗСУ протистоять там ворогу", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Водночас представник ОСУВ "Хортиця" уточнив, що за деякими даними противник здійснює перегрупування своїх військ уздовж кордону.

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"І на підтримку своїх дій ворог намагатиметься застосовувати стару тактику виставлення загородзагонів із числа особового складу підрозділу "Ахмат", а також є певні переміщення підрозділів у районі лінії держкордону. Це підрозділи російської армії, повітряно-десантних військ, 11-го і 44-го армійських корпусів", - сказав він.

При цьому, відповідаючи на запитання про залучення противником резервів, Волошин сказав: "Є інформація, що задіяні резерви, а також є інформація, що з території Херсонщини перекидаються певні підрозділи для посилення дій на півночі Харківщини".

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Бої на Харківщині: подробиці від Генштабу

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 14.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, на харківському напрямку триває бойове зіткнення в районі Глибокого - це вже третя атака на напрямку з опівночі.

На Куп'янському напрямку загальна кількість атак окупантів сягнула семи, з них дві тривають.

Бої за Вовчанськ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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