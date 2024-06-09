УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ стягує резерви на кордон: з новою тактикою йде на штурм на Харківщині

Олексій Тесля
9 червня 2024, 17:12
613
На харківському напрямку тривають бойові зіткнення - РФ проводить атаки з опівночі.
РФ стягує резерви на кордон: з новою тактикою йде на штурм на Харківщині
ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Тривають бойові зіткнення на півночі Харківської області, зокрема, в районі Вовчанська відбулося два бойових зіткнення, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"За минулу добу відбулося 10 бойових зіткнень. У районах населених пунктів Стариця і Вовчанськ, зокрема, були бої. І вже на ранок є два бойових зіткнення, які тривають поблизу Вовчанська. ЗСУ протистоять там ворогу", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Водночас представник ОСУВ "Хортиця" уточнив, що за деякими даними противник здійснює перегрупування своїх військ уздовж кордону.

відео дня

"І на підтримку своїх дій ворог намагатиметься застосовувати стару тактику виставлення загородзагонів із числа особового складу підрозділу "Ахмат", а також є певні переміщення підрозділів у районі лінії держкордону. Це підрозділи російської армії, повітряно-десантних військ, 11-го і 44-го армійських корпусів", - сказав він.

При цьому, відповідаючи на запитання про залучення противником резервів, Волошин сказав: "Є інформація, що задіяні резерви, а також є інформація, що з території Херсонщини перекидаються певні підрозділи для посилення дій на півночі Харківщини".

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Бої на Харківщині: подробиці від Генштабу

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 14.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, на харківському напрямку триває бойове зіткнення в районі Глибокого - це вже третя атака на напрямку з опівночі.

На Куп'янському напрямку загальна кількість атак окупантів сягнула семи, з них дві тривають.

Бої за Вовчанськ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Харківська область Генштаб ЗСУ війна Росії та України Вовчанськ
Реклама

Головне за день

На авіабазі РФ під удар могли потрапити два Су-57: у ГУР розкрили втрати ворога

На авіабазі РФ під удар могли потрапити два Су-57: у ГУР розкрили втрати ворога

19:11 Світ
Літак Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по території Росії - Sky News

Літак Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по території Росії - Sky News

18:46 Світ
Україна налякала Путіна, але Захід розбудити не вдалося - The Telegraph

Україна налякала Путіна, але Захід розбудити не вдалося - The Telegraph

18:31 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Помідори будуть великі та м'ясисті: чоловік розкрив рецепт добрива на вагу золота 7416

Помідори будуть великі та м'ясисті: чоловік розкрив рецепт добрива на вагу золота

Фронт тріщить, втрати колосальні: Жданов розніс провальний наступ РФ на Харківщині 7139

Фронт тріщить, втрати колосальні: Жданов розніс провальний наступ РФ на Харківщині

Навіть не Харків: яке місто було першою столицею України - несподівана відповідь 7113

Навіть не Харків: яке місто було першою столицею України - несподівана відповідь

Активність Сонця буде підвищена майже 2 тижні: у країні затягується магнітна буря 5016

Активність Сонця буде підвищена майже 2 тижні: у країні затягується магнітна буря

Останні новини

19:11

На авіабазі РФ під удар могли потрапити два Су-57: у ГУР розкрили втрати ворога

18:46

Літак Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по території Росії - Sky News

18:42

Танцюрист-утікач Влад Яма зізнався, чиїм коштом живе у США

18:37

Україна готує свої КАБи: у ЗСУ зробили заяву

18:31

Україна налякала Путіна, але Захід розбудити не вдалося - The Telegraph

Україна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – ЖироховУкраїна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – Жирохов
18:15

Прибуток від заморожених активів РФ для України: Байден і Макрон ухвалили рішення

18:05

Є перші успіхи застосування Україною зброї США по Росії: оцінка Саллівана

17:12

РФ стягує резерви на кордон: з новою тактикою йде на штурм на Харківщині

17:08

Зіркова ведуча шоу Танці з зірками виписалася з пологового - зворушливе відеоВідео

Реклама
16:49

Під Бєлгородом пролунали потужні вибухи: куди "прилетіло"Відео

16:46

Війська РФ чекають на десант ЗСУ в Криму: ворог ховає кораблі та будує укріпленняВідео

16:27

Франція готує коаліцію для відправки інструкторів в Україну: які країни проти - Welt

16:24

Корабель пішов на дно: у Мережі розповіли про удар по цілях РФ в Азовському морі

15:43

Гороскоп Таро на тиждень з 10 по 16 червня: Ракам потрібна допомога, Левам - порада

15:42

Дощі, грози та спека понад 30 градусів: якою погода в Україні буде на тижні

15:29

Буде сяяти: що потрібно змінити під час миття волосся - секрет голлівудських локонівВідео

15:27

Росіяни дійшли до будинків Часового Яру та накопичують військо - джерелоВідео

14:55

Атака на аеродром "Ахтубинськ": під удар потрапив не тільки Су-57

14:36

Популярний український ведучий потрапив до лікарні із серйозною травмоюВідео

13:50

Актор-утікач Дмитро Ступка пояснив, чому не повертається в Україну

Реклама
13:42

Любовний гороскоп на тиждень з 10 по 16 червня: Левам - хвилювання, Раки - слухайте серце

13:20

"Серйозний крок": в Міноборони назвали результати ударів по РФ західною зброєю

13:19

ЗСУ вперше уразили Су-57, який стріляв Х-69: чим ці літаки так цінні для ПКС РФ

12:48

ЗСУ стабілізували ситуацію на півночі, але окупанти почали наступ на іншому напрямку

12:35

Навіть не Харків: яке місто було першою столицею України - несподівана відповідьВідео

12:08

Фінансовий гороскоп на тиждень із 10 до 16 червня: кому пощастить із грошима

12:04

Є серйозне влучання: у Путіна підтвердили удар БПЛА по "Моздаку"

11:48

Церковне свято: що категорично заборонено робити 10 червня

11:34

РФ застосувала нову зухвалу тактику: боєць ЗСУ розкрив деталі боїв біля Лиману

11:13

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 червня: Близнюкам - обман, Дівам - підвищення

10:43

РФ добудувала нову залізницю: Жирохов розкрив, що готують росіяни

10:28

ЗСУ повертають ініціативу та вибивають окупантів у Вовчанську - комбат ЗСУ

09:33

Сили оборони вперше уразили новітній літак СУ-57 РФ: унікальні деталі операції

09:30

Гороскоп на завтра 10 червня: Терезам - негативний вплив, Скорпіони - потіште себе

08:59

Ризик прориву окупантів: у ЗСУ розповіли, що насправді відбувається на фронті

08:53

Росіяни, ймовірно, захопили важливий населений пункт на Харківщині - ISW

07:50

РФ готує масштабні наступи на нових напрямках: в ISW розкрили нестачу резервів

06:50

Китай обʼєднує Америку і Європу, цей зсув - на користь УкраїниПогляд

04:24

Помідори будуть великі та м'ясисті: чоловік розкрив рецепт добрива на вагу золота

02:00

"Окупанти знову будуть під Києвом": що вплине на такий перебіг війни - генерал

Реклама
01:30

Потрібно бити по літаках РФ: у НАТО назвали ймовірні цілі ударів західною зброєю

01:17

Вирішив одразу за все НАТО: Шольц різко висловився про відправлення військ в Україну

00:16

Окупанти намагаються відібрати майно у Джамали

08 червня, субота
23:57

Фронт тріщить, втрати колосальні: Жданов розніс провальний наступ РФ на Харківщині

23:30

Зібрав банду і пішов: Павла Зіброва викликали в ТЦК

23:17

Ярослав Юрчишин: "Не рекомендую Telegram"

22:56

М’ясна стратегія перемоги ПутінаПогляд

22:51

Буде більше ППО: Зеленський анонсував чудові новини щодо військової допомоги

22:31

Telegram "ліг": у роботі месенджера стався наймасштабніший збій

22:05

Активність Сонця буде підвищена майже 2 тижні: у країні затягується магнітна буря

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти