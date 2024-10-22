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Війна в Україні може завершитися у 2025 році: Маломуж вказав на важливий момент

Маріна Фурман
22 жовтня 2024, 04:02
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Микола Маломуж розповів, від чого залежить завершення війни.
ВСУ
Війну в Україні можна завершити наступного року / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Війну в Україні реально завершити вже у 2025 році, але для цього потрібні відповідні рішення. Про це розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу.

Маломуж зауважив, що на завершення війни в Україні впливає надзвичайно багато різних факторів.

На його думку, багато аспектів залежать від міжнародних партнерів. Якщо союзники України нарешті нададуть значну військову допомогу, тоді можна буде розглядати питання звільнення територій.

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Також екскерівник Служби зовнішньої розвідки згадав про далекобійну зброю та удари вглиб РФ.

"Тут потрібні рішення від партнерів. Йдеться як про потужну підтримку нашого ВПК, так і про реально великі пакети військової допомоги, а не за залишковим принципом. Трошки систем ППО, трошки HIMARS і так далі. Це не працює. Це не про перемогу." ,– підкреслив Маломуж.

Наразі міжнародні партнери не надали Україні дозволу на удари по Росії. Також не було значних постачань далекобійної зброї.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Завершення війни — останні новини

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомляв, що війна в Україні може завершитись наступного року, але на даному етапі потрібна важка дипломатична робота, яка включатиме покращення ситуації на фронті та військово-дипломатичні зусилля для реалізації Плану миру.

Раніше президент України наголошував, що ситуація на фронті дозволяє сподіватися на завершення війни не пізніше 2025 року. Зеленський насамперед розраховує на лідерство глави Білого дому Джо Байдена, щоб протягом трьох місяців, які залишилися до кінця його президентського терміну, досягти прогресу в питанні миру.

Водночас сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляв, що президент США Джо Байден повинен дозволити Україні стріляти вглиб Росії західною зброєю, це змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

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