Мирні переговори з РФ: Зеленський готовий пом'якшити свою позицію - Bloomberg

Захід посилив тиск на Київ на користь конкретного плану закінчення війни, а запропонований Зеленським "план перемоги" прохолодно зустріли у Вашингтоні.

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Володимир Зеленський нібито готовий до компромісів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, сайт Кремля

"План перемоги" Володимира Зеленського прохолодно зустріли у Вашингтоні. Західні союзники посилили тиск на Київ на користь конкретного плану закінчення війни. Про це пише Bloomberg із посиланням на своїх співрозмовників, які обізнані з перебігом переговорів українського президента і лідерів західних держав.

Видання зазначає, що США запросили в України сформулювати дорожню карту потреб на наступний рік, включно з військовою технікою, допомогою в промисловому розвитку та фінансовою підтримкою. Український президент направив своїх помічників до Вашингтона, щоб попрацювати над деталями плану.

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Оскільки Київ ще не розкрив усіх деталей свого плану, українські чиновники можуть використовувати елемент стратегічної двозначності, який дасть їм простір для подальших маневрів.

За словами іншого співрозмовника видання, надійні двосторонні гарантії безпеки з боку США під час переговорів про припинення вогню фактично означатимуть членство Києва в альянсі. При цьому він уточнює, що Москва категорично проти членства України в НАТО, тому незрозуміло, яка формула допоможе посадити всі сторони за стіл переговорів.

Агентство Bloomberg, посилаючись на джерела в НАТО, повідомило про можливу зміну позиції Володимира Зеленського щодо умов припинення бойових дій. За даними агентства, Зеленський став більш схильним до компромісів попри публічні заяви про незмінність свого "мирного плану".

Президент Росії Володимир Путін раніше сформулював свої умови для початку переговорів, включно з виведенням українських військ із територій Донбасу, відмовою від вступу до НАТО, прийняттям позаблокового, без'ядерного і нейтрального статусу України, а також скасуванням усіх західних санкцій.

Що відомо про План перемоги України / Інфографіка Главреда

Візит Зеленського до США та План перемоги

Президент України Володимир Зеленський відвідав із візитом США. Там він зустрівся з президентом США Джо Байденом та кандидатами на посаду глави Білого дому Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Також Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США і розповів про свій "план перемоги".

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що План перемоги, ініційований президентом Володимиром Зеленським, буде презентовано суспільству. Однак опублікують його не повністю, оскільки низка деталей цього документа є поки що закритою.

Сам Зеленський 7 жовтня заявив, що План перемоги буде презентовано партнерам України, після чого його буде доопрацьовано й оприлюднено.

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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