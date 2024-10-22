Чим РФ заплатить за участь солдатів КНДР у війні: у Сеулі розкрили деталі

Коротко:
- РФ може передати Північній Кореї технології ядерної зброї
- Пхеньян скоро стане активним учасником війни в Україні
Країна-агресор Росія може "розплатитися" з Північною Кореєю за участь її військових у війні проти України ядерними збройними технологіями. Про це заявив постійний представник Південної Кореї при ООН Джонкук Хванг.
За його словами, за участь своїх підрозділів у війні Північна Корея очікуватиме "щедрої плати від Москви", передає Укрінформ.
"Може йтися як про фінансове, так і про військове сприяння. Це можуть бути також і технології, пов'язані з ядерною зброєю", - сказав Хванг, виступаючи в Раді Безпеки ООН.
Представник Південної Кореї при ООН вважає, що Північна Корея, ймовірно, вже незабаром стане "активним учасником" загарбницької війни Росії проти України.
Хванг закликав Росію негайно вивести всі свої війська з України та нагадав, що тривалий мир в Україні можливий лише відповідно до Статуту ООН і міжнародного права.
Війська КНДР в Україні - останні новини
Північна Корея направляє в РФ для війни проти України 12 тисяч військових, вважає розвідка Південної Кореї. За даними Сеула, перекидання військ почалося ще з 8 по 13 жовтня. Причому КНДР, можливо, відправляє в Росію свої "елітні війська".
КНДР готує контингент для війни проти України, сказав Володимир Зеленський. Пхеньян повноцінно втягується у війну, відправка контингенту - серйозний крок до ескалації.
Пхеньян назвав "безпідставними чутками" підтверджену південнокорейською розвідкою інформацію про перекидання військ КНДР на допомогу Росії у війні проти України. За словами дипломатів КНДР, відносини з Москвою є "законними і заснованими на співпраці".
Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував питання відправки Північною Кореєю військ до Росії. За словами американського політика, він не може підтвердити цю інформацію.
Армія КНДР - що про неї відомо
Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.
До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.
Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.
Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.
Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.
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