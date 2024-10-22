Чим РФ заплатить за участь солдатів КНДР у війні: у Сеулі розкрили деталі

Північна Корея, ймовірно, вже незабаром стане "активним учасником" загарбницької війни Росії проти України.

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КНДР може отримати від РФ ядерні технології в обмін на солдатів / Колаж: Главред, фото: скріншот, ЦТАК

Коротко:

РФ може передати Північній Кореї технології ядерної зброї

Пхеньян скоро стане активним учасником війни в Україні

Країна-агресор Росія може "розплатитися" з Північною Кореєю за участь її військових у війні проти України ядерними збройними технологіями. Про це заявив постійний представник Південної Кореї при ООН Джонкук Хванг.

За його словами, за участь своїх підрозділів у війні Північна Корея очікуватиме "щедрої плати від Москви", передає Укрінформ.

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"Може йтися як про фінансове, так і про військове сприяння. Це можуть бути також і технології, пов'язані з ядерною зброєю", - сказав Хванг, виступаючи в Раді Безпеки ООН.

Представник Південної Кореї при ООН вважає, що Північна Корея, ймовірно, вже незабаром стане "активним учасником" загарбницької війни Росії проти України.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред ​

Хванг закликав Росію негайно вивести всі свої війська з України та нагадав, що тривалий мир в Україні можливий лише відповідно до Статуту ООН і міжнародного права.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Північна Корея направляє в РФ для війни проти України 12 тисяч військових, вважає розвідка Південної Кореї. За даними Сеула, перекидання військ почалося ще з 8 по 13 жовтня. Причому КНДР, можливо, відправляє в Росію свої "елітні війська".

КНДР готує контингент для війни проти України, сказав Володимир Зеленський. Пхеньян повноцінно втягується у війну, відправка контингенту - серйозний крок до ескалації.

Пхеньян назвав "безпідставними чутками" підтверджену південнокорейською розвідкою інформацію про перекидання військ КНДР на допомогу Росії у війні проти України. За словами дипломатів КНДР, відносини з Москвою є "законними і заснованими на співпраці".

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував питання відправки Північною Кореєю військ до Росії. За словами американського політика, він не може підтвердити цю інформацію.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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