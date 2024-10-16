Ухвалення плану перемоги: Зеленський дав союзникам лише три місяці - AP

Крім того, Зеленський відхилив альтернативні мирні плани Бразилії та Китаю.

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План перемоги України / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав західні столиці, щоб представити ключовим союзникам план перемоги. Проте, наразі ніхто не дав жодних ознак того, що підтримає цю стратегію. Про це повідомляє Associated Press.

"Деякі партнери висловлювали занепокоєння через стислі терміни, встановлені Зеленським, який наприкінці вересня дав союзникам лише три місяці, щоб прийняти основні принципи плану", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що досі США були головним спонсором Києва протягом двох з половиною років війни. Але президент Джо Байден відмовився від прохання використовувати зброю великої дальності для нанесення ударів по конкретних цілях всередині Росії, побоюючись можливої ​​ескалації війни. Тим часом, загострення конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем і Хезболлою відвернуло увагу Вашингтона.

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"Багато хто очікує, що кандидат від демократів і віце-президент Камала Гарріс продовжить політику Байдена і збереже статус-кво. За Байдена допомога США Києву, хоч і була значною, постійно надходила надто пізно, щоб мати суттєві зміни для українських сил. Кандидат від Республіканської партії та колишній президент Дональд Трамп лише сказав, що швидко покладе край війні, але не сказав, як", - підкреслили в AP.

Тим часом Бразилія та Китай запропонували альтернативні мирні плани, які Зеленський відхилив, заявивши, що вони просто призупинять війну та дадуть Москві час для консолідації її розбитої армії та оборонної промисловості.

Що відомо про The Associated Press? Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинарська мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, зокрема з українським національним агентством УНІАН, пише Вікіпедія.

План перемоги України - що відомо

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України. План перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначав, що деякі аспекти плану перемоги, зокрема щодо обсягів необхідного озброєння, не обговорюватимуться публічно.

Крім того, глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що Україна планує провести всі тематичні конференції за кожним пунктом плану перемоги до кінця жовтня.

План перемоги / Інфографіка: Главред

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