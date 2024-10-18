Зеленський відверто сказав, як Захід відреагував на План перемоги

Війна не закінчиться, поки Путін не відчує, що йому потрібно закінчити, вважає президент України.

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Володимир Зеленський розповів, як партнери відреагували на План перемоги / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський презентував свій План перемоги партнерам у США та Європі й розповів, як вони на нього відреагували.

В інтерв'ю британській газеті Financial Times Зеленський порівняв їхню реакцію з обговореннями постачань Україні ракетних комплексів Patriot або винищувачів F-16 у минулому, від яких на Заході спершу відмовилися, але потім поступово дійшли згоди в цьому питанні.

"Реакція на план перемоги точно така сама, як на Patriot, F-16... Але ми повинні це зробити. Це єдиний спосіб вижити. Війна не закінчиться, поки Путін не відчує, що йому потрібно закінчити. А він розуміє лише силу", - сказав Зеленський.

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Він додав: підсумок війни залежить не від Росії, а від волі партнерів України.

"Більшість на нашому боці. Але ми повинні чинити тиск на інших", - вважає Зеленський.

План перемоги Зеленського - останні новини

16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України.

План перемоги складається з п'яти пунктів, включно з геополітичними, військовими, економічними та безпековими аспектами. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий - на повоєнний час. Детальніше читайте в матеріалі: Володимир Зеленський представив План перемоги в Раді: які пункти він містить.

План перемоги, крім п'яти відкритих пунктів, включає засекречені додатки. Україна закликає надати допомогу відповідно до таємних частин Плану перемоги в найкоротші терміни.

Пункти плану перемоги України / Інфографіка: Главред

За даними Bloomberg, План перемоги Володимира Зеленського прохолодно зустріли у Вашингтоні. Західні союзники посилили тиск на Київ на користь конкретного плану закінчення війни.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон продовжує обговорювати з Києвом План перемоги, ініційований президентом України Володимиром Зеленським. При цьому він не став уточнювати, які пункти і положення в ініціативі підтримує американська сторона.

Як пише Associated Press, поки що ніхто з партнерів не дав жодних ознак того, що підтримає цю стратегію Зеленського.

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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