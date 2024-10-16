Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Володимир Зеленський представив План перемоги в Раді: які пункти він містить

Маріна Фурман
16 жовтня 2024, 12:25оновлено 16 жовтня, 13:35
278
Якщо План перемоги підтримають, то Україна може завершити війну не пізніше наступного року.
зеленский
Володимир Зеленський представив План перемоги / скриншот

У середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України. Про це стало відомо з виступу глави держави у парламенті.

За словами Зеленського, План перемоги — це план, який передбачає посилення держави та зміцнення українських позицій.

Як зазначив президент, План перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

відео дня

Зеленський під час виступу наголосив, що Україна 2 роки тому запропонувала Формулу миру, провела успішні Саміти миру. Але РФ поки ухиляється від чесної дипломатії й кидає ультиматуми.

"Росія не шукає чесного миру. Путін хоче тільки війни. Ми повинні змінити обставини, щоб війна закінчилася без відносно від того, що хоче Путін. ", - підкреслив президент.

Перший пункт - вступ України в НАТО

Зеленський підкреслив, що Росія протягом багатьох років експлуатувала геополітичну невизначеність у Європі, зокрема той факт, що Україна не є членом НАТО. Це, своєю чергою, спонукало Росію посягати на українську безпеку.

"Тепер факт запрошення для України в НАТО може стати дійсно фундаментальним для миру. Ми розуміємо, що членство в НАТО - це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчути - що їх цар програв геополітично", - заявив глава держави.

На його думку, запрошення - це сильне рішення, яке не потребує нічого, окрім рішучості. І сьогодні його символізує значно більше, ніж тільки НАТО.

Другий пункт - оборона України

У другому пункті Зеленський згадав про оборону та наголосив, що є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати силу українських воїнів, а завдяки Курській операції ми побачили, що Путін не має достатньо сили, щоб триматись, коли Україна тисне справді міцно.

Третій пункт - стримування російської агресії

У третьому пункті глава держави підкреслив, що світ має реагувати на агресію РФ.

"Російське керівництво агресивно діє лише тоді, коли переконане, що не отримає адекватної руйнівної відповіді. Коли Росія знає, що відповідь буде, і розуміють, яка це буде відповідь, - вони обирають переговори та стабільне співіснування навіть зі стратегічними противниками. Завдяки цьому - стримування Росії від агресії можливе і щодо України й всієї Європи", - розповідає Зеленський.

За його словами, Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку РФ.

Четвертий пункт - економічний

Четвертий пункт стосувався стратегічного й економічного потенціалу України, який РФ намагається регулярно знищувати.

Президент нагадав, що в Україні зосереджені природні ресурси й, в тому числі критично важливі метали ціною в трильйони доларів США.

"Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема це Євросоюз, частиною якого Україна - буде, та з іншими партнерами у світі, - укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів. Це також - мир завдяки силі. Економічній силі", - підкреслив Володимир Зеленський.

Пʼятий пункт - післявоєнний період

Пʼятий пункт, розрахований на післявоєнний час. Саме в цьому розділі Володимир Зеленський згадав про те, що після війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів.

На його думку, український досвід повинен стати основою для посилення обороноздатності Альянсу та гарантування безпеки в Європі.

Зеленський підкреслив, що Росія має програти у війні. Це має бути не замороження конфлікту, не торгівля суверенітетом.

"Ми повинні реалізувати План перемоги та примусити РФ бути на Саміті миру.", - наголосив президент.

Володимир Зеленський представив План перемоги в Раді: які пункти він містить
План перемоги / Инфографика Главреда

Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

План перемоги України - останні новини

Україна розробила план, який передбачає посилення військових і політичних позицій Києва для того, щоб здобути перемогу над агресором Росією. Під час нещодавнього візиту до США Зеленський презентував План перемоги президенту Джо Байдену, та кандидатам на посаду господаря Білого дому - Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Раніше Володимир Зеленський наголошував, що країна-агресор РФ ігнорує реальну дипломатію та українську Формулу миру, щоб закінчити війну справедливо на основі статуту ООН. Однак, якщо буде реалізовано План перемоги України, РФ не зможе продовжувати воювати і буде змушена піти на мир.

Представник Державного департаменту США Метью Міллер повідомляв, що План перемоги України, який раніше презентував президент Володимир Зеленський, включає "низку продуктивних кроків".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський План перемоги
Реклама

Головне за день

Більше
Вдарять заморозки -4 градуси: Україну накриє антициклон Werner

Вдарять заморозки -4 градуси: Україну накриє антициклон Werner

14:03Синоптик
"Питання майбутнього": Зеленський назвав причину нападу РФ на Україну і згадав НАТО

"Питання майбутнього": Зеленський назвав причину нападу РФ на Україну і згадав НАТО

13:59Україна
У НАТО зробили заяву про перемовини Зеленського і Путіна

У НАТО зробили заяву про перемовини Зеленського і Путіна

13:49Світ
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо насправді в СРСР розробили грановану склянку і чому в ній 16 граней

Навіщо насправді в СРСР розробили грановану склянку і чому в ній 16 граней

Три відмінності знайде лише людина із "зором орла": на загадку дається 15 секунд

Три відмінності знайде лише людина із "зором орла": на загадку дається 15 секунд

Знають не всі: у чому різниця між стоком та секонд-хендом

Знають не всі: у чому різниця між стоком та секонд-хендом

"Дивно, але всі б повірили": подруга Могилевської розкрила цікавий факт про її доньок

"Дивно, але всі б повірили": подруга Могилевської розкрила цікавий факт про її доньок

Зганьбив на всю країну: російський хірург видав правду про ще одну операцію Кіркорова

Зганьбив на всю країну: російський хірург видав правду про ще одну операцію Кіркорова

Останні новини

14:03

Вдарять заморозки -4 градуси: Україну накриє антициклон Werner

14:03

Треба знайти число 58 за 7 секунд: каверзна загадка для найкмітливіших

13:59

"Питання майбутнього": Зеленський назвав причину нападу РФ на Україну і згадав НАТО

13:51

Гороскоп на завтра 17 жовтня: Близнюкам - чудовий день, Дівам - удача до абсурду

13:49

У НАТО зробили заяву про перемовини Зеленського і Путіна

Формат Рамштайну себе вичерпав, НАТО шукатиме примирення з РФ - Валерій КлочокФормат Рамштайну себе вичерпав, НАТО шукатиме примирення з РФ - Валерій Клочок
13:49

Проривні рішення чи марні надії: що принесе Україні візит Байдена до Німеччини

13:32

Може забезпечити чартерні рейси: в ОП прокоментували перше відкриття аеропорту

13:25

Загадка природи: чому лайм тоне, а лимон плаває - відповідь знають лише геніїВідео

13:24

Навіщо насправді одягати хустку до церкви - у ПЦУ пояснили

Реклама
13:03

Бійці ГУР знищили полк росіян і зачистили 400 га лісу на Харківщині: деталі потужної операції

13:01

"Пухлину видалити не можуть": у знаменитого російського актора-путініста діагностували рак

12:55

Це не Донбас: армія РФ визначила неочікуваний напрямок як один зі стратегічних

12:36

Потужний пакет стримування РФ: Україна готує ультиматум для Путіна - Зеленський

12:25

Володимир Зеленський представив План перемоги в Раді: які пункти він містить

12:21

"Автомобіль з крильцями": що за незвичний дорожній знак помітили на дорогах

12:15

"Треба створювати новий блок": Клочок сказав, що може допомогти Україні перемогти РФ

12:09

Уже наздогнав маму за зростом: Алла Пугачова засвітилася на прогулянці із сином на Кіпрі

12:02

РФ атакувала енергооб'єкти в 4 областях: два регіони частково залишилися без світла

11:45

"Рамштайна" більше не буде": в НАТО готуються кардинальні рішення - Клочок

11:29

Матері путіністки Шукшиної стало гірше

Реклама
11:17

У мікробів немає шансів: які речі з секонд-хенду слід завжди дезінфікувати

11:16

Гороскоп Таро на листопад 2024: Овнам - безсоння, Тельцям - нагорода, Близнюкам - тріумфВідео

11:15

"На межі можливого": командир розкрив серйозну проблему для ЗСУ на фронті

11:11

РФ готує понад 10 тис. військових КНДР на Далекому Сході – ЗМІ

11:06

Китайський гороскоп на завтра 17 жовтня: Мавпам - занепокоєння, Коням - невдачі

11:03

"ЗСУ змушені відступити із стратегічного міста": в BILD вказали на важливий фактор

10:36

Що ви побачили першим: ілюзія за 5 хвилин покаже, наскільки ви креативні

10:23

Що можна зробити із старих картонних коробок: цікава ідея для саду

10:19

"Буде напруга на 1000 км кордону": експерт назвав крок, який може дуже нашкодити Україні

10:15

400 г фаршу і гора котлет на столі: найоригінальніший рецепт - шалено смачноВідео

09:48

Зеленський представить план перемоги у Раді не повністю: в ОП назвали причину

09:43

Стали мішенню для HIMARS: ЗСУ вдарили по окупантах на полігоні на Запоріжжі

09:34

"Адель-модель": шанувальники розтанули від крутого вбрання маленької доньки Лілії Ребрик

09:19

Втрати Росії в Україні - офіційні дані на 16 жовтня

09:16

Віктор Павлік назвав нову молоду фаворитку

09:00

Велике місто на Півдні повністю залишилось без світла - що відомо

08:39

Росіяни модернізували ударні БпЛА типу "Shahed": в чому небезпека - ISW

08:11

Карта Deep State онлайн за 16 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Хто зібрався воювати за росіян в Україні?Погляд

08:04

Київ відбив атаку дронів, але загроза ще не минула: про що попередили в КМВА

Реклама
07:58

"Зовсім у ганебній ситуації": стало відомо, що зараз відбувається з Олегом Винником

07:55

Майже 140 ракет та дронів: РФ завдала масованого удару по Україні - скільки збили

07:46

Армія РФ окупувала Острівське та просунулася біля Торецька - Deep State

07:05

"Дивного" динозавра за 5 секунд знайде лише гостроокий геній: загадка на уважність

07:02

У Пентагоні пояснили, чому не збиватимуть російські ракети над Україною

06:10

Як Путіну вдалося нас втягнути у війну на виснаженняПогляд

05:55

Врізав 6-бальний шторм: Україна перебуває під атакою нової магнітної бурі

05:16

Жодної комахи не залишиться: продукт, який назавжди позбудеться плодових мушокВідео

04:36

Озброєння, авіація і люди: Ступак розглянув можливість контрнаступу ЗСУ

03:30

Сповідь Лопес стала сюрпризом: як Аффлек відреагував на одкровення Джей Ло про їхнє розлучення

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти