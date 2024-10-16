Володимир Зеленський представив План перемоги в Раді: які пункти він містить

Якщо План перемоги підтримають, то Україна може завершити війну не пізніше наступного року.

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Володимир Зеленський представив План перемоги / скриншот

У середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України. Про це стало відомо з виступу глави держави у парламенті.

За словами Зеленського, План перемоги — це план, який передбачає посилення держави та зміцнення українських позицій.

Як зазначив президент, План перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

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Зеленський під час виступу наголосив, що Україна 2 роки тому запропонувала Формулу миру, провела успішні Саміти миру. Але РФ поки ухиляється від чесної дипломатії й кидає ультиматуми.

"Росія не шукає чесного миру. Путін хоче тільки війни. Ми повинні змінити обставини, щоб війна закінчилася без відносно від того, що хоче Путін. ", - підкреслив президент.

Перший пункт - вступ України в НАТО

Зеленський підкреслив, що Росія протягом багатьох років експлуатувала геополітичну невизначеність у Європі, зокрема той факт, що Україна не є членом НАТО. Це, своєю чергою, спонукало Росію посягати на українську безпеку.

"Тепер факт запрошення для України в НАТО може стати дійсно фундаментальним для миру. Ми розуміємо, що членство в НАТО - це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчути - що їх цар програв геополітично", - заявив глава держави.

На його думку, запрошення - це сильне рішення, яке не потребує нічого, окрім рішучості. І сьогодні його символізує значно більше, ніж тільки НАТО.

Другий пункт - оборона України

У другому пункті Зеленський згадав про оборону та наголосив, що є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати силу українських воїнів, а завдяки Курській операції ми побачили, що Путін не має достатньо сили, щоб триматись, коли Україна тисне справді міцно.

Третій пункт - стримування російської агресії

У третьому пункті глава держави підкреслив, що світ має реагувати на агресію РФ.

"Російське керівництво агресивно діє лише тоді, коли переконане, що не отримає адекватної руйнівної відповіді. Коли Росія знає, що відповідь буде, і розуміють, яка це буде відповідь, - вони обирають переговори та стабільне співіснування навіть зі стратегічними противниками. Завдяки цьому - стримування Росії від агресії можливе і щодо України й всієї Європи", - розповідає Зеленський.

За його словами, Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку РФ.

Четвертий пункт - економічний

Четвертий пункт стосувався стратегічного й економічного потенціалу України, який РФ намагається регулярно знищувати.

Президент нагадав, що в Україні зосереджені природні ресурси й, в тому числі критично важливі метали ціною в трильйони доларів США.

"Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема це Євросоюз, частиною якого Україна - буде, та з іншими партнерами у світі, - укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів. Це також - мир завдяки силі. Економічній силі", - підкреслив Володимир Зеленський.

Пʼятий пункт - післявоєнний період

Пʼятий пункт, розрахований на післявоєнний час. Саме в цьому розділі Володимир Зеленський згадав про те, що після війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів.

На його думку, український досвід повинен стати основою для посилення обороноздатності Альянсу та гарантування безпеки в Європі.

Зеленський підкреслив, що Росія має програти у війні. Це має бути не замороження конфлікту, не торгівля суверенітетом.

"Ми повинні реалізувати План перемоги та примусити РФ бути на Саміті миру.", - наголосив президент.

План перемоги / Инфографика Главреда

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

План перемоги України - останні новини

Україна розробила план, який передбачає посилення військових і політичних позицій Києва для того, щоб здобути перемогу над агресором Росією. Під час нещодавнього візиту до США Зеленський презентував План перемоги президенту Джо Байдену, та кандидатам на посаду господаря Білого дому - Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Раніше Володимир Зеленський наголошував, що країна-агресор РФ ігнорує реальну дипломатію та українську Формулу миру, щоб закінчити війну справедливо на основі статуту ООН. Однак, якщо буде реалізовано План перемоги України, РФ не зможе продовжувати воювати і буде змушена піти на мир.

Представник Державного департаменту США Метью Міллер повідомляв, що План перемоги України, який раніше презентував президент Володимир Зеленський, включає "низку продуктивних кроків".

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