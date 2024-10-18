Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Білий дім підтримує План перемоги Зеленського - Кірбі

Сергій Кущ
18 жовтня 2024, 22:18
138
Також він додав, що переговори з представниками іноземних держав без України неможливі.
США підтримують План перемоги Зеленського - Кірбі
США підтримують План перемоги Зеленського - Кірбі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Спікер Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Білий дім підтримує план перемоги Володимира Зеленського.

На брифінгу він зазначив, український план, представлений західним партнерам, все ще розглядається, пише Радіо Свобода.

"Очевидно, що ми все ще розглядаємо в його (план - ред.) деталях. Тому я не збираюся вдаватися в подробиці кожного окремого пункту. Але скажу, що, як ми чітко дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо справедливого миру", - сказав Кірбі на сьогоднішньому брифінгу.

відео дня

Також він додав, що переговори з представниками іноземних держав без України неможливі.

Пункти плану перемоги
Пункти плану перемоги / Инфографика Главреда

План перемоги України - що відомо

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України. План перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий - на повоєнний час.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що в таємних додатках до плану перемоги України йдеться про можливість проведення ударів углиб території Росії. Також визначено необхідну для цього зброю.

Водночас представник Держдепартаменту США Метью Міллер сказав, що Вашингтон продовжує обговорювати з Києвом План перемоги, ініційований президентом України Володимиром Зеленським.

Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократу Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Джон Кірбі План перемоги
Реклама

Головне за день

Більше
В Україну повернеться "бабине літо": коли чекати неймовірного потепління

В Україну повернеться "бабине літо": коли чекати неймовірного потепління

23:01Синоптик
Білий дім підтримує План перемоги Зеленського - Кірбі

Білий дім підтримує План перемоги Зеленського - Кірбі

22:18Політика
Що дасть Україні план перемоги Зеленського: Загородній розкрив подробиці

Що дасть Україні план перемоги Зеленського: Загородній розкрив подробиці

21:56Україна
Реклама

Популярне

Більше
РФ перекидає війська та техніку: названо напрямок, де ворог готує наступ

РФ перекидає війська та техніку: названо напрямок, де ворог готує наступ

Коли садити часник на зиму у 2024 році: найкращі дні для рекордного урожаю

Коли садити часник на зиму у 2024 році: найкращі дні для рекордного урожаю

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 11 секунд знайти ключ

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 11 секунд знайти ключ

"Ампутувати до плеча": що сталося з відомою українською акторкою - деталі

"Ампутувати до плеча": що сталося з відомою українською акторкою - деталі

Звичайне рукостискання може бути помилкою: як по етикету вітатися при зустрічі

Звичайне рукостискання може бути помилкою: як по етикету вітатися при зустрічі

Останні новини

23:30

Зеленський про економічне бронювання в Україні: "інші мають бути критерії"

23:01

В Україну повернеться "бабине літо": коли чекати неймовірного потепління

22:25

Гайтана розкрила причину свого зникнення

22:18

Білий дім підтримує План перемоги Зеленського - Кірбі

21:56

Що дасть Україні план перемоги Зеленського: Загородній розкрив подробиці

Росію перемогти реально, Україна здатна занурити її в хаос – ЗагороднійРосію перемогти реально, Україна здатна занурити її в хаос – Загородній
21:38

Зеленський просто "копнув" Байдена: Загородній вказав на цікаву деталь Плану перемоги

21:37

За скільки можна буде купити і продати валюту з понеділка: офіційний курс

21:30

Солдатів КНДР уже екіпірують у форму РФ: МЗС України вимагає "жорсткої реакції"Відео

21:30

Такий біль на все життя: Аль Пачіно розповів про те, як травмував свій орган

Реклама
21:13

Олень загубився в хуртовині: загадка для найуважніших шукачів

20:32

Ці помилки переслідують багатьох: які 7 речей не можна зберігати під ліжком

20:20

"Ми не проти": Зеленський назвав умову переговорів з Росією

20:15

Військових КНДР готують до відправки на війну з Україною: з'явилися фото з супутникаВідео

20:12

Відключення світла взимку: в "Енергоатомі" дали прогноз

19:56

Залучення військ КНДР у війну: Південна Корея скликає екстрену нараду - деталі

19:43

Майже всю Україну скують морози: коли чекати потепління

19:29

"Мені нравиться, як воно горить": як зараз виглядає і чим займається полтавський палійВідео

19:20

Знищили взвод росіян і взяли полонених: ЗСУ зачистили Кругляківку біля Куп'янськаВідео

19:14

"Це небезпечно": Зеленський поставив крапку в питанні мобілізації з 18 років

19:10

Про ядерну бімбу: чого не помічають усіПогляд

Реклама
18:54

"Досить нам компостувати мозок": Загородній розкрив суть Плану перемоги

18:53

"США хочуть залишити Україну в напівзруйнованому стані": Загородній здивував заявою

18:47

Він прославляв Україну: на війні з РФ загинув відомий воїн-чемпіон світу

18:41

Після камінг-ауту: дочка Олени Мозгової показала рідкісне фото з коханою та її дітьми

18:25

"Це нескладно": Путіну привиділося створення Україною ядерної зброїВідео

18:16

США нададуть Україні цілу низку "великих" пакетів допомоги: Зеленський назвав місяці

18:13

"Ти солдат - іди копай!": після скандалу завод Steko призупинив роботу через рейди ТЦК

18:11

Знайти 3 відмінності між картинками зможе лише найуважніший: складна загадка для розумників

18:01

Ворог "обламає зуби": в розвідці Естонії заспокоїли стосовно солдатів з КНДР

17:51

"Ампутувати до плеча": що сталося з відомою українською акторкою - деталі

17:40

В центрі окупованого Луганська вибухнув автомобіль: ймовірно, ліквідовано майора РФВідео

17:25

Зниження мобілізаційного віку в Україні: у ЗСУ назвали головну умовуВідео

17:14

До України мчить похолодання: синоптик розповіла, коли чекати на перший сніг

17:03

Якими будуть магнітні бурі на вихідні: чи очікувати українцям геомагнітний шторм

16:56

Яку популярну рослину обов’язково треба підрізати восени: експерт розповів важливе правило

16:45

Україна може почати продавати власну зброю іншим державам - Умєров

16:44

"Почнеться грандіозний хаос": як Захід відреагує на План перемоги - Загородній

16:27

У 2025 році пенсії підвищать двічі: у Мінсоцполітики сказали коли і кому

16:16

На складі гриміли вибухи: реактивні дрони атакували військовий арсенал у Поволжі

15:55

Позиції ЗСУ на Харківщині посилились: що цьому сприяло пояснив Снєгирьов

Реклама
15:53

Деякі продукти стануть не по кишені: Кабмін попереджає про підвищення цін

15:46

Димитрівська поминальна субота: що категорично не можна робити 19 жовтня

15:43

Мобілізація з 18 до 25 років: полковник ЗСУ зробив жорстку заяву - "це не діти"

15:30

Шабунін, який був фіктивно оформлений на службу, зараз планує зайнятися реформою ДБР

15:24

Автомобілістам до уваги: ТОП-5 причин, чому автомобіль не заводиться

15:23

Навіщо РФ щоночі атакує Київ дронами: названо підступний задум ворога

15:23

Буде потепління й багато сонця: синоптик назвала дату покращення погоди

15:23

Байден зробив гучну заяву щодо війни в Україні та назвав небезпечний періодВідео

14:59

"Підколка для США": Зеленський залишив в плані Перемоги таємне послання

14:45

РФ перекидає війська та техніку: названо напрямок, де ворог готує наступ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти