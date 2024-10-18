Білий дім підтримує План перемоги Зеленського - Кірбі

Також він додав, що переговори з представниками іноземних держав без України неможливі.

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США підтримують План перемоги Зеленського - Кірбі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Спікер Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Білий дім підтримує план перемоги Володимира Зеленського.

На брифінгу він зазначив, український план, представлений західним партнерам, все ще розглядається, пише Радіо Свобода.

"Очевидно, що ми все ще розглядаємо в його (план - ред.) деталях. Тому я не збираюся вдаватися в подробиці кожного окремого пункту. Але скажу, що, як ми чітко дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо справедливого миру", - сказав Кірбі на сьогоднішньому брифінгу.

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Також він додав, що переговори з представниками іноземних держав без України неможливі.

Пункти плану перемоги / Инфографика Главреда

План перемоги України - що відомо

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України. План перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий - на повоєнний час.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що в таємних додатках до плану перемоги України йдеться про можливість проведення ударів углиб території Росії. Також визначено необхідну для цього зброю.

Водночас представник Держдепартаменту США Метью Міллер сказав, що Вашингтон продовжує обговорювати з Києвом План перемоги, ініційований президентом України Володимиром Зеленським.

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократу Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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