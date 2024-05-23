Володимир Зеленський використає поїздку до Франції та Італії, щоб закликати до більшої військової підтримки України з боку Заходу.

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Володимир Зеленський проситиме НАТО збивати російські ракети над Україною - Politico / Колаж: Главред, фото: x.com/Antonio_Tajani, ОП

У червні президент Володимир Зеленський у червні поїде до Франції та відвідає заходи на честь висадки союзницьких військ у Нормандії, а потім - зустріч "Великої сімки" в Італії. Там глава держави проситиме партнерів збивати російські ракети над Україною, надавати більшу допомогу ЗСУ і заарештувати російські активи. Про це пише Politico з посиланням на двох співрозмовників, знайомих із планами глави держави.

Зазначається, що графік українського президента завжди може змінитися.

"Але якщо все піде за планом, то Зеленський використає цю поїздку, щоб закликати до більшої військової підтримки з боку Заходу і попросити НАТО збивати російські ракети, як це зробили США і Велика Британія, коли Іран напав на Ізраїль. Зеленський також закличе США та європейські країни заарештувати російські активи, щоб допомогти профінансувати оборону і подальшу реконструкцію України", - ідеться у статті. відео дня

Politico нагадує, що Зеленський нещодавно скасував закордонні поїздки, оскільки російська окупаційна армія почала масштабний наступ на Харківщині.

"Україна відчайдушно потребує постійної підтримки та уваги світової спільноти, і ця поїздка дала б йому час поспілкуватися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб відстояти інтереси своєї країни", - пише Politico.

Візит Зеленського в Італію на саміт G-7

Після візиту до Франції Зеленський планує поїхати до Італії на саміт "Великої сімки".

Упродовж місяців члени групи обговорювали доцільність використання сотень мільярдів заарештованих російських активів для зміцнення обороноздатності та економіки України, посилаючись на юридичні складнощі та побоювання, що Москва може зробити те ж саме із західними країнами.

США і Велика Британія рішуче підтримали цю ідею, тоді як деякі європейські члени, зокрема Німеччина, налаштовані більш скептично.

"Це питання сколихнуло нещодавню зустріч міністрів фінансів G7, на якій глава Європейського центрального банку Крістін Лагард рішуче виступила проти повного арешту російських активів для надання кредитів Україні. Зеленський, ймовірно, скористається можливістю зустрітися з главами держав і урядів, щоб спробувати переконати тих, хто сумнівається", - пише видання.

Що таке G7? G7 (Group of Seven - "Група семи") - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США. Саміти G7 відбуваються щорічно по черзі в кожній із держав-членів. G7 не є міжнародною організацією, вона не заснована на міжнародному договорі, не має статуту і секретаріату, передає Вікіпедія. Рішення "сімки" не мають обов'язкової сили. Як правило, йдеться про фіксацію наміру сторін дотримуватися узгодженої лінії або про рекомендації іншим учасникам міжнародного життя застосовувати певні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Оскільки G7 не має статуту, офіційно прийняти статус члена цієї інституції неможливо. З 1997 року в складі клубу брала участь Росія, у зв'язку з чим об'єднання отримало назву "Велика вісімка" (G8). Однак після анексії Криму 2014 року клуб знову став збиратися без Росії у форматі G7.

Надавні заяви Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відправку військ НАТО в Україну. За його словами, наша країна, оскільки перебуває у стані війни, "позитивно сприйме будь-яку військову допомогу", однак поки що "ніхто нічого не пропонував".

Зеленський також прокоментував відмову союзників України, зокрема - США, у дозволі наносити удари західною зброєю по цілях на території РФ. За його словами, неможливість України повною мірою використовувати американську зброю створює для Росії "величезну перевагу" у війні.

Президент Зеленський вважає, що якби Північноатлантичний Альянс ухвалив рішення про знищення російських ракет над територією України, це допомогло б компенсувати дефіцит протиповітряної оборони України, але не означало б втягування НАТО у війну.

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