Блінкен відповів, чи можна Україні завдавати ударів по РФ західною зброєю

Конгрес у своїх рішеннях про виділення Україні допомоги не встановлював обмежень щодо озброєнь.

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Ентоні Блінкен висловився щодо ударів ЗСУ по території Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати не підтримують і не заохочують використання поставлених Україні західних озброєнь для ударів за межами української території, однак Київ сам ухвалює рішення про те, як ефективно розпоряджатися цією зброєю. Про це він заявив на слуханнях у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу.

Низка членів Конгресу, включно з головою комітету республіканцем Майклом Макколом, на слуханнях у середу поставили Блінкену запитання, чому адміністрація Джо Байдена забороняє Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії. За їхніми словами, прихильником такої заборони є радник із національної безпеки Джейк Салліван. При цьому Конгрес у своїх рішеннях про виділення Україні допомоги таких обмежень не встановлював.

За словами Блінкена, завдання США і союзників - постачати Україні ту зброю, якої вона потребує для відбиття російської агресії.

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"Ми надали Україні необхідну допомогу. Фактично, Сполучені Штати згуртували 50 країн по всьому світу, щоб стати на захист України і не дати їй бути стертою з карти, як того хотів Володимир Путін. Ми згуртували міжнародну спільноту, щоб розділити цей тягар", - заявив держсекретар.

Нагадаємо, на пресконференції в Києві 15 травня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США надаватимуть Україні всю необхідну зброю для її перемоги у війні з агресором, але до ударів по РФ "не заохочують".

Удари по Росії західною зброєю - останні новини

Група конгресменів від Демократичної та Республіканської партій США закликала міністра оборони Ллойда Остіна дозволити Україні атакувати цілі на території Росії та розширити тренування українців на американських винищувачах F-16. Звернення оприлюднив Комітет з розвідки Палати представників США.

Законодавці вважають, що українці не можуть ефективно захищатися через політику адміністрації президента США Джо Байдена, і це потрібно змінити.

Лист підписали 13 конгресменів. Серед них кілька демократів, зокрема: Джим Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що США не повинні забороняти Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю, а спроби контролювати зусилля українців є не надто позитивною політикою.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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