"У чому проблема?": Зеленський "наїхав" на НАТО через відмову збивати ракети РФ

Для РФ штучно створюють "величезну перевагу" у війні, каже глава держави.

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Володимир Зеленський звернувся до союзників України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Президент Володимир Зеленський прокоментував відмову союзників України, зокрема - США, у дозволі завдавати удари західною зброєю по цілях на території РФ.

Неможливість України повною мірою використовувати американську зброю створює для Росії "величезну перевагу" у війні, підкреслив він в інтерв'ю The New York Times.

Глава держави пояснив, що країна-агресор користується ситуацією, що склалася, повною мірою, здійснюючи напади на північному сході України.

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При цьому він вважає, що НАТО здатне збивати російські ракети в небі над Україною без перетину літаками українського повітряного простору, і це буде суто оборонною тактикою, яка не створить загрози прямого зіткнення з російською армією.

"Я запитую, у чому проблема? Чому ми не можемо їх збивати? Це оборона? Так. Це напад на Росію? Ні. Ви збиваєте російські літаки і вбиваєте російських пілотів? Ні. То в чому проблема залучення країн НАТО до війни? Немає такої проблеми", - заявив президент.

Президент закликав збивати всі повітряні цілі, що перебувають у повітрі над Україною, і наголосив на необхідності надання Україні зброї, яку можна використовувати проти російських сил на кордонах.

У матеріалі підкреслюється, що коментарі президента були "одними з найгучніших закликів до Сполучених Штатів та їхніх союзників по НАТО про більшу допомогу".

Журналісти пишуть, що під час інтерв'ю в словах Зеленського було відчутно розчарування і здивування щодо небажання Заходу зробити більш сміливі кроки для перемоги України.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні новий пакет допомоги, щоб допомогти ЗСУ. Сполучені Штати Америки готують до відправки в Україну нову партію зброї та військової техніки. Жан-П'єр не уточнила, що саме увійде до нового пакета. Однак за її словами, США намагаються надати допомогу ЗСУ в районі Харкова, оскільки там "українські сили ведуть запеклі бої".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Макрон і Зеленський обговорили допомогу ЗСУ. Макрон і Зеленський обговорили наступ РФ і допомогу ЗСУ.

10 травня стало відомо, що США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його розмір становить 400 мільйонів доларів, повідомили в Пентагоні.

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США вже поставило на передові позиції ЗСУ в Україні частину озброєнь із попереднього пакета військової підтримки і зараз активно працює над доставкою решти озброєння і техніки, зокрема з нового пакета допомоги.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

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