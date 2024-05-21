Захід боїться: Зеленський прямо сказав, чому Польща не допомагає збивати ракети РФ

Україна просила Польщу і США збивати російські ракети над нашою країною, каже президент.

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Зеленський просив Польщу збивати ракети РФ над Україною / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Офіс президента

Україна просила Польщу, США та інші країни-партнери збивати російські ракети над Україною. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

Однак Захід поки що не дав позитивної відповіді, адже він боїться ескалації, каже Зеленський. Водночас Україна була готова підписати всі необхідні документи, які вберегли б інші країни від відповідальності в разі руйнування чи пошкодження якихось об'єктів.

"Ми готові підписати всі папери: якщо інші країни будуть збивати російські ракети над нашою країною, вони не будуть нести відповідальність, якщо вона впаде і щось підірветься", - заявив Зеленський. відео дня

Дивіться відео з інтерв'ю Володимира Зеленського:

Зеленський просив Захід збивати ракети над територією України / фото: скріншот

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