Захід боїться: Зеленський прямо сказав, чому Польща не допомагає збивати ракети РФ

Україна просила Польщу, США та інші країни-партнери збивати російські ракети над Україною. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.
Однак Захід поки що не дав позитивної відповіді, адже він боїться ескалації, каже Зеленський. Водночас Україна була готова підписати всі необхідні документи, які вберегли б інші країни від відповідальності в разі руйнування чи пошкодження якихось об'єктів.
"Ми готові підписати всі папери: якщо інші країни будуть збивати російські ракети над нашою країною, вони не будуть нести відповідальність, якщо вона впаде і щось підірветься", - заявив Зеленський.відео дня
Дивіться відео з інтерв'ю Володимира Зеленського:
Ракетні удари РФ по Україні - останні новини за темою
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Нагадаємо, у ЗСУ пояснили ракетні удари по Україні. Російські загарбники не зупиняться, поки не досягнуть своїх "цілей", або поки ЗСУ не зірвуть їхні плани, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.
Як повідомлялося раніше, у Києві посилюють безпеку на Великдень. У Київській міській військовій адміністрації попередили про загрозу провокацій або ракетних обстрілів цього дня.
Що таке літак Ту-22М
Ту-22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire) - радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник із крилом змінюваної стріловидності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".
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