'Ще ніхто нічого не пропонував': Зеленський висловився про війська НАТО в Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів, що наша країна, оскільки перебуває у стані війни, "позитивно сприйме будь-яку військову допомогу", однак поки що "ніхто нічого не пропонував". Про це український лідер розповів в інтерв'ю The New York Times.
Журналіст запитав Зеленського, чи привітав би він варіант, за якого НАТО надішле в Україну інструкторів для навчання військових і варіант, за якого окремі країни Альянсу обговорювали б відправлення військ до України.
"Це самостійне рішення кожної держави, включно з країнами НАТО. Безсумнівно, як країна, яка перебуває у стані війни, ми позитивно сприймемо будь-яку допомогу і підтримаємо таке рішення", - відповів Зеленський.
Водночас, каже президент України, "нам, щоправда, ще ніхто нічого не пропонував" - і перші сигнали надійшли через ЗМІ з боку президента Франції Еммануеля Макрона.
"Ми поговорили з ним про те, що він має на увазі. У двох речах є логіка, яку я точно зрозумів. Це навчання на території України, просто прискорення процесу, без необхідності відправляти свою бригаду кудись у ту чи іншу країну, а потім вона повертається. І ще тут потрібен час на адаптацію в умовах війни", - підсумував Зеленський.
Введення західних військ в Україну - головні новини за темою
Повідомлялося про те, що НАТО може військами втрутитися у війну в Україні. Північноатлантичний альянс визначив для себе дві червоні лінії - якщо агресор Росія їх перетне, можлива пряма участь блоку у війні в Україні.
Коментуючи заяву Макрона, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що все залежить від того, яку кількість військ країни Заходу можуть відправити в Україну. За його словами, якщо буде готовність відправити 50 тисяч військових, то це вже інший рівень.
Ідея Макрона про західні війська в Україні неправильна, вважає міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Як вважає британський дипломат, сценарій загрожує небезпечною ескалацією.
Відправлення військ союзників в Україну - історія питання
Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що в майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги в протистоянні російській агресії, але наразі немає консенсусу з цього питання, повідомляє Le Figaro.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс наразі не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться в матеріалі AP.
Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправки військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що поки що Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.
Інші новини за темою:
- Військовий експерт пояснив, що стоїть за словами Макрона про відправлення військ в Україну
- "Не виключаю відправку військових": Макрон зробив гучну заяву про допомогу Україні
- Макрон і Зеленський обговорили наступ РФ і допомогу ЗСУ: подробиці розмови
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред