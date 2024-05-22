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"Ще ніхто нічого не пропонував": Зеленський висловився про війська НАТО в Україні

Дмитро Відоменко
22 травня 2024, 10:17
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Володимир Зеленський прокоментував можливе відправлення інструкторів і військ НАТО в Україну.
'Ще ніхто нічого не пропонував': Зеленський висловився про війська НАТО в Україні
Президент Зеленський прямо висловився про війська НАТО в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський розповів, що наша країна, оскільки перебуває у стані війни, "позитивно сприйме будь-яку військову допомогу", однак поки що "ніхто нічого не пропонував". Про це український лідер розповів в інтерв'ю The New York Times.

Журналіст запитав Зеленського, чи привітав би він варіант, за якого НАТО надішле в Україну інструкторів для навчання військових і варіант, за якого окремі країни Альянсу обговорювали б відправлення військ до України.

"Це самостійне рішення кожної держави, включно з країнами НАТО. Безсумнівно, як країна, яка перебуває у стані війни, ми позитивно сприймемо будь-яку допомогу і підтримаємо таке рішення", - відповів Зеленський.

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Водночас, каже президент України, "нам, щоправда, ще ніхто нічого не пропонував" - і перші сигнали надійшли через ЗМІ з боку президента Франції Еммануеля Макрона.

"Ми поговорили з ним про те, що він має на увазі. У двох речах є логіка, яку я точно зрозумів. Це навчання на території України, просто прискорення процесу, без необхідності відправляти свою бригаду кудись у ту чи іншу країну, а потім вона повертається. І ще тут потрібен час на адаптацію в умовах війни", - підсумував Зеленський.

Введення західних військ в Україну - головні новини за темою

Повідомлялося про те, що НАТО може військами втрутитися у війну в Україні. Північноатлантичний альянс визначив для себе дві червоні лінії - якщо агресор Росія їх перетне, можлива пряма участь блоку у війні в Україні.

Коментуючи заяву Макрона, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що все залежить від того, яку кількість військ країни Заходу можуть відправити в Україну. За його словами, якщо буде готовність відправити 50 тисяч військових, то це вже інший рівень.

Ідея Макрона про західні війська в Україні неправильна, вважає міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон. Як вважає британський дипломат, сценарій загрожує небезпечною ескалацією.

Відправлення військ союзників в Україну - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що в майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги в протистоянні російській агресії, але наразі немає консенсусу з цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс наразі не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться в матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправки військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що поки що Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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Володимир Зеленський Еммануель Макрон війна Росії та України
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