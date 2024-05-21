'Путін ірраціональний': Зеленський висловився щодо ймовірності ядерного удару РФ

Президент прокоментував імовірність нанесення російськими окупантами ядерного удару.

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Володимир Зеленський оцінив ядерний шантаж Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, ОП, скріншот

Президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність нанесення російськими окупантами ядерного удару.

Як наголосив він в інтерв'ю The New York Times, основною причиною вагань країн Заходу є страх перед ядерною ескалацією, однак він явно перебільшений.

Глава держави впевнений у тому, що російський диктатор Володимир Путін утримається від застосування ядерної зброї в Україні з почуття самозбереження.

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"Можливо, він ірраціональний, але він любить своє життя", - пояснив він страхи російського диктатора.

Водночас Зеленський каже, що існує ще одна причина коливань Заходу, адже деякі країни прагнуть зберегти торговельні та дипломатичні зв'язки з Росією.

"Усі тримають двері злегка прочиненими", - резюмував президент України.

Ядерний шантаж Кремля 29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон". Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні. Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя. Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

Ядерні загрози РФ - головні новини за темою

Раніше в Польщі оцінили загрозу ядерного удару від Путіна. Існують стримувальні фактори, які не повинні дозволити Володимиру Путіну застосувати ядерну зброю, вважає глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Нагадаємо, раніше генерал США сказав, чи використовує РФ ядерну зброю. Окупанти не турбуються з приводу того, скільки людей вони вбивають, навіть своїх. Але для загарбників вигідно мати ядерну зброю, проте не використовувати її.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що Путін брязкає ядерною зброєю, щоб просунути інформаційні операції. "Мета" Москви - капітуляція України та роззброєння Північноатлантичного альянсу.

/ Инфографика: Главред

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