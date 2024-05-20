НАТО може збивати ракети РФ над Україною: Зеленський зробив гучну заяву

Росія використовує 300 літаків на території України, нагадав президент України.

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/ Колаж: Главред, фото: Facebook В. Зеленського, Вікіпедія

Президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність того, що Північноатлантичний Альянс ухвалить рішення про знищення російських ракет над територією України.

Це допомогло б компенсувати дефіцит протиповітряної оборони України, але не означало б втягування НАТО у війну, підкреслив він в інтерв'ю агентству Reuters.

За словами глави держави, Росія використовує 300 літаків на території України, і для протистояння російським силам у небі Києву потрібно "щонайменше 120, 130" винищувачів F-16.

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Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

"Ви не можете забезпечити це прямо зараз? Гаразд... повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: піднімайте їх у повітря... збивайте цілі, захищайте цивільне населення", - пояснив він.

Водночас Зеленський додав, що країни Альянсу можуть це зробити. "Чи є це атака країн НАТО, залучення (у війну з Росією. - Ред.)? Ні", - резюмував глава держави.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні новий пакет допомоги, щоб допомогти ЗСУ. Сполучені Штати Америки готують до відправки в Україну нову партію зброї та військової техніки. Жан-П'єр не уточнила, що саме увійде до нового пакета. Однак за її словами, США намагаються надати допомогу ЗСУ в районі Харкова, оскільки там "українські сили ведуть запеклі бої".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Макрон і Зеленський обговорили допомогу ЗСУ. Макрон і Зеленський обговорили наступ РФ і допомогу ЗСУ.

10 травня стало відомо, що США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його розмір становить 400 мільйонів доларів, повідомили в Пентагоні.

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США вже поставило на передові позиції ЗСУ в Україні частину озброєнь із попереднього пакета військової підтримки і зараз активно працює над доставкою решти озброєння і техніки, зокрема з нового пакета допомоги.

/ Инфографика: Главред

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