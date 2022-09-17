'Тут я народилася, тут я і помру': мешканці Харківщини розповіли про жахи життя в окупації

На Харківщині люди півроку жили в окупації / фото РБК-Україна

У Харківській області ЗСУ звільнили від росіян 400 населених пунктів. Місцеві жителі села Кучубеевка повідали про жахи життя в окупації - за півроку люди не їли хліба, повідомляє проєкт Український свідок.

Українські військові з позивними Скад, Піаніст і Вовчик родом із Київської області. Вони вирушили на автівці до місця, яке ще кілька днів тому було лінією розмежування. Цю територію росіяни залишили тільки 11 вересня.

До російського кордону звідси всього лиш 6 км, до Бєлгороду - 60. Раніше ворожі війська ховалися в лісосмузі, а після втечі залишили тут численну техніку.

В одному із сіл місцеві самостійно збирали протипіхотні міни, т.зв. "пелюстки", щоб на них не вибухнули діти.

Через дощ військові зупинилися в селі Кочубеївка, де в цей самий день на міні підірвався місцевий житель - чоловік порушив правила і пішов до лісосмуги.

Дивіться відео про звірства росіян в Ізюмі на Харківщині

Населення Кочубеївки на момент 24 лютого становило близько 800 осіб. Нині із них залишилася тільки половина, інші поїхали до більш безпечних місць.

"Чого я буду їхати зі своєї землі? У червні нам пропонували звідси виїхати - і я відмовилася. Я тут народилася, я тут і помру", - розповіла місцева мешканка.

Дванадцятирічний хлопчик Андрій розповів військовим, що під час окупації вони харчувалися оладками і макаронами, а хліба не бачили вже півроку.

"Я так за ним сумував", - зізналася дитина.

Масове поховання в Ізюмі

11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто було звільнене Збройними силами України.

Після цього в місті виявили масове поховання людей, яких вбили російські війська. Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні ввечері 15 серпня, що до Ізюму приїдуть журналісти, аби всьому світу показати, що творять окупанти на українській землі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у лісі біля Ізюма знайшли вже понад 400 тіл. За його словами, ексгумація тіл вже розпочалася.

"У місті Ізюм 16 вересня працюють всі українські служби. Йдеться про слідчих, прокурорів, експертів. Там знаходяться більше сотні журналістів", - сказав президент у зверненні.

Зеленський підкреслив, що світ має побачити, що зробила Росія.

У масовому похованні в Ізюмі виявили тіла цілої родини, загиблої під завалами. У результаті бомбардування росіянами міста будівля завалилася на укриття у підвалі, де ховалася сім'я Стовпакових і Жихаревих – батьки, діти, дідусь із бабусею.

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