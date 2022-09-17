Дітей шукали за номерками: ті, що вижили в "російському" Ізюмі розповіли про поховання на 400 осіб

Поховання в Ізюмі / t.me/V_Zelenskiy_official

У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання більш ніж 400 могилами з номерами замість імен.

На кладовищі ховали цивільних, військових, жінок і дітей, які загинули за час окупації. У перший день проведення ексгумації розкопали і відвезли на експертизу тіла 22 місцевих і братську могилу військових ЗСУ, де поховали 17 воїнів, розповіли в сюжеті ТСН.

Вулиці Ізюма перші тижні були всіяні тілами загиблих

Тільки в одному з будинків загинули відразу 46 мирних жителів. Вони ховалися в підвалі, коли на багатоповерхівку рашисти скинули авіабомбу. Вижили всього семеро, серед них Григорій з мамою. Того дня він втратив найкращого друга - всю його рідню і майже всіх сусідів.

"Я на першому поверсі, а він з третього поверху – прізвище Ясенюки. У нього вся сім'я загинула, а це 7 осіб. Загинули відразу 46. Не всі відразу, деякі ще горіли або їх задавило просто", - поділився пережитим чоловік.

Поховання в Ізюмі / Настоящее время

Спочатку загиблих ховали у дворах, але їх кількість збільшувалася і людей доводилося закопувати навіть на клумбах.

"Могили були під кожним під'їздом. Осколками, кого завалило, кого касетами цими. І виносили сусіди і ховали прямо під під'їздами", - кажуть свідки.

Рашисти вирішили очистити вулиці від могил тільки влітку

Люди кажуть, що загиблих перепоховали в лісі без родичів, їм дали номери могил.

"Наших поховали, забрали рідних. Нас не пустили, ми не бачили ям, але вони нам дали номерки. Під якими номерками ми підемо і знайдемо своїх дітей. Хто дітей, хто племінників, хто колегу і зможемо перехоронити. Не може бути, щоб вони нас обдурили. На цвинтар вони не дозволили поїхати. Тільки номерок", - розповідають люди.

Поховання в Ізюмі / t.me/V_Zelenskiy_official

Щоб дізнатися причини смерті і встановити особу загиблих, криміналісти проводять ексгумацію. За день розкопали 41 тіло, майже все з ознаками насильства.

"У першій могилі на шиї мотузка і руки теж зв'язані. На деяких тілах ми знаходимо наслідки тортур. Нам дуже пощастило, що вони були поховані в глину. У глині тіла розкладаються не так швидко, тому ми бачимо і зуби і якусь форму", - говорить керівник Харківської окружної прокуратури Харківської області Олександр Ільїнков.

Братська могила бійців ЗСУ

Найбільшим похованням стала братська могила воїнів Збройних сил. 17 Захисників України рашисти безжально вбили, на руці одного з них залишилася синьо-жовта стрічка.

Поховання в Ізюмі / t.me/V_Zelenskiy_official

"Зараз будуть проведені всі медичні дослідження, всі медичні експертизи. Після цього будемо вирішувати в залежності від того, чи знайдемо ми близьких людей. І далі вже там будемо визначати для того, щоб дійсно віддати данину і поховати наших людей в належному стані", – кажуть голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

Всього на стихійному кладовищі виявили 450 могил. Трапляються Хрести з прізвищами, втім, більшість тільки з номерами. Правоохоронці припускають, що в могилах може виявитися не по одному тілу.

Масове поховання в Ізюмі

11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.

Після цього в місті виявили масове поховання людей, яких вбили російські війська. Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні ввечері 15 серпня, що в Ізюм приїдуть журналісти, щоб всьому світу показати, що творять окупанти на українській землі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у лісі біля Ізюма знайшли вже понад 400 тіл. За його словами, ексгумація тіл вже почалася.

"У місті Ізюм 16 вересня працюють всі українські служби. Йдеться про слідчих, прокурорів, експертів. Там знаходяться більше сотні журналістів", - сказав президент у зверненні.

Зеленський підкреслив, що світ повинен побачити, що створила Росія.

У масовому похованні в Ізюмі виявили тіла цілої родини, загиблої під завалами. В результаті бомбардування росіянами міста будівля завалилася на Укриття в підвалі, де ховалася сім'я Стовпакових і Жихаревих – батьки, діти, дідусь з бабусею.

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