Генерал-розвідник назвав ключові завдання ЗСУ на Харківському напрямку

Микола Маломуж оцінив просування ЗСУ на двох напрямках / Колаж УНІАН, Главред

Командування ЗСУ ввело російських окупантів в оману, змусивши повірити в підготовку головного удару на Херсонському напрямку, чим змусили противника знімати сили і засоби з інших напрямків, послаблюючи їх, заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він пояснив, що у зв'язку з локальними контрнаступальними операціями на Херсонщині з'явилася можливість проводити більш успішні операції на Харківщині.

Експерт упевнений в тому, що Херсонський напрямок Росія не змогла підсилити настільки, щоб утримати позиції або нанести контрудар.

"Демонструючи в Херсонській області активний наступальний формат, ми готували операції на харківському напрямку. І проведені вони у вигляді дуже успішних дій, які включали не тільки наступальні операції, але і нанесення ударів по ворогу", - зазначив він.

Військовий експерт додав, що Харківський напрямок залишатиметься одним з пріоритетів для ЗСУ, тому що необхідно зняти загрозу з Ізюму, а також зі Слов'янська і Донецької області в цілому.

"Втім, наші контрнаступальні дії на Херсонщині, Харківщині і навіть на Донецькому напрямку, де ми також звільнили кілька населених пунктів, знецінили позиції РФ. В результаті противник розпилив сили, кинувши їх і на південь, і на Харківський напрямок, і в Донецький регіон. Але ні в одному місці Росія не змогла накопичити критичну масу сил – ні озброєння, ні техніки, ні нових підрозділів", - додав Маломуж.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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