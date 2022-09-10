"Воюємо, як уміємо": окупанти підтвердили, що війська РФ тікають з Харківської області

Армія України б'є війська Росії у Харківській області / Скріншот Telegram-канал Залужного, УНІАН

Окупанти Росії та її пропагандисти підтверджують втечу російських військ із захоплених населених пунктів Харківської області. Вони залишають Балаклію, Ізюм і Куп'янськ щоб уникнути розгрому. ЗСУ продовжують впевнено рухатися вперед.

Мовляв, "перший заступник міністра інформації" ДНР " Данило Безсонов в Telegram написав, що окупанти тікають з Харківської області через "помилки командування".

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"Так, з Ізюма пішли, як і з деяких інших населених пунктів Харківського напрямку. Звичайно це погано. Звичайно це результат помилок високого командування. Але не потрібно шукати в цьому приховані смисли. Справа не в договорняках і не в зраді. Просто, воюємо, як вміємо. На всіх рівнях. Десь краще, десь гірше", - сказав він.

РБК стверджує, що відхід загарбників з Ізюма підтверджують військові кореспонденти-пропагандисти противника – Олександр Коц і Євген Піддубний. Зокрема, Піддубний каже, що таке рішення є правильним, оскільки "оточення російського угруповання в Ізюмі було б катастрофою".

Коц уточнив, що російські війська також вийшли з Балаклії та Куп'янська.

Пізніше 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада в Facebook опублікувала відео українських захисників в Ізюмі. ЗСУ впевнено просуваються вперед.

"Десантники продовжують впевнено йти вперед, звільняючи Харківщину від рашистів! Не зупиняємося! Вірте в ЗСУ! Ми переможемо!"- підкреслили військові.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Сили оборони України проводять контрнаступну операцію у Харківській області. Території звільняються від російської окупації. Війська РФ вибиваються із зайнятих ними населених пунктів. Звільнені Волохів Яр, Іванівка, Борщівка, Шевченкове та інші пункти.

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Харківщині деокупували понад 30 населених пунктів. Україна працює над відновленням там безпеки і життєдіяльності.

Бійці Збройних сил України 10 вересня зайшли до Куп'янська. Над містом майорить державний прапор. Куп'янськ з початку російського вторгнення опинився під окупацією. Це великий транспортний вузол, шляхом якого йшло постачання угруповання військ РФ на Харківському напрямку.

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