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В Ізюмі знайдені масові поховання людей - Зеленський

15 вересня 2022, 23:52

За словами президента, в Ізюм приїдуть журналістів, аби всьому світу показати, що творять окупанти на українській землі.

Володимир Зеленський
В Ізюмі знайдено масове поховання мирних жителів / president.gov.ua

В Ізюмі на Харківщині виявили масові поховання людей, яких вбили російські війська, про це заявив глава держави Володимир Зеленський у своєму новому зверненні в четвер, 15 Вересня.

"В Ізюмі на Харківщині знайдено масові поховання людей. Необхідні процесуальні дії там вже розпочалися. Більше інформації - чіткої, перевіреної - має бути завтра", - зазначив президент.

Також він розповів, що в Ізюм запросять журналістів, аби всьому світу показати, що творять окупанти на українській території, залишаючи після себе смерть.

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"Завтра (16 вересня, - Главред) в Ізюмі будуть журналісти – українські та міжнародні. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає смерть. І має за це відповідати. Світ має притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали окупанти! Вічна слава кожному, хто воює за Україну!",- підсумував Зеленський.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Раніше повідомлялося, що після звільнення Куп'янська та Ізюму війська РФ вже не зможуть проводити успішні операції. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж. Куп'янськ був для РФ важливою логістичною точкою - він був потрібен окупантам як для утримання своїх позицій, так і для розвитку подальшого наступу.

Також Маломуж зазначав, що після успіху ЗСУ на Харківщині війська РФ можуть тікати вже з Херсонської області. Він підкреслив, що армія України операцією в Харківській області запобігла захопленню Донеччини.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що невдача російських окупантів в Харківській області в результаті контрнаступу ЗСУ змусила Кремль визнати свою поразку. Москва вперше відкрито визнала поразку від початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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війна в Україні Володимир Зеленський Харківська область Ізюм Офіс президента
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