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Армія України звільнила практично всю Харківську область – Зеленський

16 вересня 2022, 13:20

Війська РФ залишили у Харківській області спустошені села, в деяких населених пунктах немає жодного вцілілого будинку, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський, ВСУ, Харківська область
Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду - Зеленський / Колаж Офіс президента, Telegram-канал в. Залужного

Збройні сили України провели безпрецедентну військову операцію і звільнили практично всю Харківську область від окупаційної армії Росії. За час перебування в регіоні загарбники навіть не намагалися щось зробити для людей. Вони залишили після себе спустошені села, в деяких населених пунктах немає жодного вцілілого будинку. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму Telegram-каналі глава держави сказав, що сили оборони України реалізували завдання, яке багато хто вважав нездійсненним. Харківщина майже звільнена від окупантів РФ.

"На сьогодні майже вся Харківська область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим", - зазначив Зеленський.

Також він додав, що за час перебування в регіоні окупанти навіть не намагалися допомогти людям і займалися тільки знищенням і пограбуваннями. Росіяни залишили після себе порожні села, в деяких населених пунктах навіть немає жодного вцілілого будинку.

"Російська армія перебувала на Харківщині більше п'яти місяців. І за цей час окупанти навіть не намагалися зробити щось для людей, а тільки знищували, забирали, вивозили", - зазначив президент.

"Російська армія перебувала на Харківщині понад п’ять місяців. І за цей час окупанти навіть не намагалися зробити щось для людей, а тільки знищували, забирали, вивозили. Залишили по собі спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду", - підкреслив Володимир Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов раніше заявив, що сили оборони України вийшли на державний кордон з Росією. Операція триває. Окупанти тікають або вглиб фронту, або на російську територію.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що контрнаступ ЗСУ у Харківській області йде краще, ніж очікувалося.

За його словами, українці доводять свою здатність бити війська РФ на полі бою. Але святкувати перемогу ще зарано, ворог може піти в контратаку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що армія України на Харківщині звільнила понад 300 населених пунктів. Операція триває і продовжуватиметься до повної деокупації регіону.

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ЗСУ Володимир Зеленський Харківська область війська Росії війна Росії та України
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